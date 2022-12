Santa Fe Klan: “Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana”

León, Gto. (OEM, Informex).- Si algo define al cantante guanajuatense Santa Fe Klan, es su barrio y su fe. Dos elementos que no suelta por nada y nadie. En su cuerpo los tiene tatuados, en espíritu no los olvida y en los hechos no les deja de agradecer y apoyar.

Guadalupano

Algo de su devoción a La Guadalupana se puede ver en que la imagen de la Virgen de Guadalupe, es la elegida para cuidar su barrio, su casa, sus inicios, su negocio con un hermoso mural y ahora con una imagen que se acaba de mandar hacer este año para realizar su fiesta y baile, de agradecimiento por parte del rapero, su familia, sus vecinos y seguidores.

Otra parte de su fervor hacia la “Morenita” se puede escuchar en la letra de su canción “Cuidando el territorio”, que hizo en colaboración con la agrupación Calibre 50.

“Siempre tengo lo que quiero, contando lana, fumando marihuana, una caguama, tequila, tenemos polvo del que te aliviana. Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana”, recalca que siempre se siente protegido.

En su cuerpo lleva a la Virgen de Guadalupe tatuada en un pie, fue unos de los primeros tatuajes que se realizó y del cual no piensa modificarlo o quitarlo.

“Desde morrillo mi mamá me llevaba a misa a veces no soy tan cercano a ir a misa, pero mi mamá con su devoción me ayudó a controlarme, a guiarme, a seguir la vida de cualquier cosa que pase a dar gracias”.

SU FE

Como su nombre lo dice Ángel, piensa que realmente nació con “ángel” así lo explicó en una entrevista que realizó para la revista GQ, se abrió como pocas veces para explicar cómo han sido sus últimos años de éxito.

Destacó que su familia, su barrio y su fe, siempre lo acompañan desde niño cuando comenzó a escribir sus primeros temas.

En la búsqueda de su sueño se tuvo que salir del barrio, para regresar no solo como una estrella, sino para apoyar a sus vecinos quienes lo ubican como “Angelillo”, simplemente.

En Santa Fe, aprendió las lecciones más importantes de su vida, creció escuchando rap, inspirándose en el ambiente de las calles, los grafitis y el break dance.