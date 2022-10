Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, estrena Mala

Matías Gruener, intérprete de sonido pop indie estrenó este viernes Mala, de María Centeno con arreglos y producción de Federico Di Lorenzo.

“La canción me la recomendó mi mamá (Susana Zabaleta), porque me quedaba con mi timbre de voz y por el contenido de la letra también. Me gustó porque pasaba por un momento fuerte en mi vida amorosa.

El heredero también del talento del cineasta Daniel Gruener y actor de la serie Marea alta disponible en ViX+, en entrevista con El Sol de México, confió en que que "la gente también se enganchará como yo, por una situación amorosa que me pasaba cuando la grabé. Mala, tiene un sonido pop, con toques de jazz en un estilo romántico y espero que les guste".

Matías Gruener celebró la facilidad que existe actualmente para difundir la música. “Como nueva generación de cantantes, me siento muy afortunado de tener al alcance las plataformas donde la gente puede escuchar tu música y ahora también es más fácil que te conozcan.

“Es increíble el avance en las plataformas de música y redes sociales que usándolas correctamente dan frutos positivos, enseñando nuestro talento a todo el mundo. Claro es un arma de doble filo si la usas mal”, precisó en la charla.

Aunque los talentos de su edad están más enfocados en el sonido urbano, él opta por el romanticismo y letras con contenido agradable. "Yo veo en Humbe que la está rompiendo con pop balada, sí hay público para este tipo de canciones".

Matías Gruener en lo que resta del año se dedicará a la promoción de Mala, a la espera de presentarse en concierto; “ya nos está llevando a una nueva normalidad, y mientras todo se acomoda, pues sigo con la creación de música, es curioso, porque sin la pandemia no hubiera tenido todas las oportunidades que he alcanzado como es colocar mi música en las plataformas digitales”, finalizó.