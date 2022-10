El Tri alista serie para celebrar sus 55 años de carrera

Alex Lora está listo para contar su historia en una docu serie, que ya está en proceso de escritura bajo la pluma del director y productor Luis Kelly. Así lo adelantó en una conferencia de prensa, ofrecida con motivo de su 54 aniversario.

"Necesitaríamos conseguir los personajes, tienen que hacer un casting, apenas se está haciendo el guión", explicó a El Sol de México. "Se va a decir la neta de lo que es, esperemos que para los 55 años ya esté lista para compartiste con la banda".

Chela Lora, su esposa y manager desde que inició su carrera, agregó que el proyecto surgió en pandemia, a raíz de los constantes cuestionamientos sobre la posibilidad de una bioserie inspirada en la banda, y explicó por qué eligieron a Luis Kelly.

"Se tiene que contar esta historia", comentó. "Lo buscamos a él porque tenemos muchos años de conocerlo, él hizo Esclavo de rock and roll, y para hacer esta película grabó a El Tri durante dos años, y tiene una cantidad infinita de material".

Y continuó: "Capturó la esencia de la banda, empezamos a platicar con él y a escribir va muy avanzando, estamos en la etapa de ver con qué plataforma se haría".

En cuanto a la historia, apuntaron que abarcará desde momentos de su infancia, hasta que se consolidó como uno de los principales exponentes del rock mexicano.

Para celebrar el aniversario de este año, ofrecerán una tocada en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario este sábado, así como una serie de presentaciones en Estados Unidos.

"Nunca he pretendido nada. Me han puesto estatuas en Puebla, Los Ángeles y Guadalajara, me dieron el Grammy a la excelencia musical, la medalla al mérito en la Cámara de Diputados, la estrella en el paseo de Las Vegas y en el MGM Grand, pero nunca he pretendido ni madres", finalizó el músico.