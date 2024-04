Esperará Libia asignación de medidas de protección

Con un discreto operativo en el que participaron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como oficiales de Policía Municipal y agentes de Vialidad, se desarrolló la agenda política de la candidata a la gubernatura por la coalición “Fuerza y Corazón por Guanajuato”, en Salamanca, al término del evento Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que esperará la asignación de medidas de protección tras haberla solicitado, en este mismo sentido aclaró que su solicitud no atiende a amenazas en su contra, si no al aprovechamiento del protocolo.

“La solicité el día de hoy, esperaré hasta que el Instituto a través de la Secretaría de Gobierno como dicta el protocolo me indique la medida de protección”, reveló.

En este contexto, la candidata aclaró no ha recibido amenaza alguna e incluso apuntó que la candidata de Morena a la Presidencia Municipal de Celaya, Gisela Gaytán Gutiérrez tampoco contaba con antecedentes de amenazas.

Elecciones 2024 Promete Libia a Salamanca una gobernadora todo terreno y todo corazón

"No ninguna, ni tampoco he estado sujeta en ninguna situación de riesgo, sin embargo, dado estos hechos de violencia y dado que tampoco entiendo no había ninguna amenaza contra de Gisela, pues bueno yo creo que hay que reforzar la seguridad de todos los candidatos, sobre todo a nosotras a la gubernatura que estamos visitando prácticamente todo el estado”, consideró.

En cuanto a si se han detectado puntos rojos en la entidad Muñoz Ledo, indicó que a través de los municipios que ha recorrido, no ha detectado situaciones de riesgo, sin embargo, reconoció que en materia de seguridad nunca esta demás las medidas de prevención y aprovechar las medidas de protección que establece el protocolo a los candidatos y candidatas.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“Yo soy la única que ha recorrido los 46 municipios y en ningún municipio he sentido alguna situación como tal de riesgo para mi persona, sin embargo, reitero dado los hechos no debemos escatimar en la seguridad y lo que queremos, es al final trabajar por las y los guanajuatenses y si hay ese protocolo hay que aprovechar esas medidas”, concluyó.