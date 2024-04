Promete Libia a Salamanca una gobernadora todo terreno y todo corazón

Durante el arranque de la campaña ¡Claro que Podemos! Rescatar a Salamanca, la candidata a la gubernatura Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que la falta de desarrollo de obra pública en el municipio se debió a la falta de proyectos ejecutivos, por lo que se comprometió a ser una gobernadora todo terreno y todo corazón, que trabajará de la mano con el próximo Gobierno Municipal, con la figura de Gerardo Arredondo que a su vez se comprometió a devolver la representación de delegados y presidentes de comités de participación ciudadana, en colonias y comunidades, luego de no ser renovados desde hace más de dos años.

Este evento tuvo lugar en el parque albino García de la colonia Infonavit I, en donde militantes, simpatizantes, seguidores de Acción Nacional y público en general, se congregaron para escuchar las propuestas y planes de trabajo de quienes aspiran hacer la primera Gobernadora del estado de Guanajuato, así así como el Presidente Municipal que alterne en Salamanca después de dos periodos continuos de Morena.

“Conozco muy bien lo que necesita Salamanca, y si no ha habido obras, no ha habido acciones es porque el Municipio no tiene proyectos, y yo estoy segura que con Gerardo vamos a tener proyectos (…) vamos a meterle dinero a Salamanca para mejorar los servicios públicos, porque yo sé que falta alumbrado de calidad, recolección efectiva de basura, tenemos un municipio que hoy le falta limpieza, no por su gente, es por la incompetencia de sus autoridades, hoy queremos darle a Salamanca la cara que se merece", asentó la candidata.

En el tema de seguridad argumentó que se trabajará sin descanso, por recuperar la paz en la ciudad y en el estado, “Salamanca no va estar sola, van a contar con una Gobernadora que va trabajar fuerte por ustedes, estamos proponiendo el escuadrón antiextorsión y además estamos proponiendo que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado también tengan presencia en Salamanca para garantizar la seguridad de los salmantinos".

Aunado a ella, Libia dijo se regresarán las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, para que los niños y niñas tengan actividades deportivas, culturales y de regularización, “vamos a trabajar para que la educación y las becas lleguen a nuestras niños y niñas, vamos apoyar a los jóvenes con una beca para el primer empleo”.

Por su parte, Gerardo Arredondo se comprometió a que en el mes de enero se vuelvan a elegir delegados y presidentes de comités de participación ciudadana, luego de que en la presente administración se borró a esa figura de representación popular en comunidades y colonias de Salamanca.

“Necesitamos esa comunicación, qué es lo que pasa en nuestras comunidades, en nuestras colonias y mi compromiso es que en enero tenemos delegados y presidentes de colonias”.

Aunado a ello el candidato a la Presidencia Municipal, puntualizó que para atender las necesidades de la población se requieren personas capacitadas y especializadas en ello, para lo cual propuso crear una oficina de Atención Ciudadana que atienda las 24 horas las necesidades de la población con los mejores perfiles salmantinos. “Vamos con los mejores perfiles, no compadres, no amigos (…) para que esto vuelva a ser el Salamanca que era antes".

En materia de Seguridad, propuso mejorar las condiciones laborales y percepción laboral de los policías, además resaltó la necesidad de sectorizar la cuidad para mejorar los tiempos de respuesta.

A través de estos compromisos y propuestas los candidatos de Acción Nacional, pidieron la confianza de la población el próximo 2 de junio, cuando acudan a las urnas, para concretar un nuevo comienzo para Guanajuato y un nuevo rumbo para Salamanca