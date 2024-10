Preparan salmantinos llegada de fieles difuntos, cementerios se llenan de color

El apego a la familia y a los seres queridos no termina cuando parten de este plano terrenal, día a día se encuentran en los corazones y la memoria de quienes dejaron atrás; la víspera de la celebración Todos los Santos y Fieles Difuntos es muy importante para las familias en Salamanca, por ello entre el 1 y 2 de noviembre los 11 panteones municipales reciben más de 70 mil visitantes que acuden como parte de las tradiciones del Día de Muertos.

En este marco, Ma. Cameriana Quirina Pérez Hernández compartió para El Sol de Salamanca, el significado de estas fechas para su familia, principalmente en seguir pendiente de la última morada de sus abuelos, padres y hermanos en el cementerio de Las Flores, el recinto fúnebre más antiguo y con más historias guardadas en su interior.

“El venir en estas fechas es no olvidarnos nunca de ellos, porque son parte de nosotros, entonces el venir a verlos representa un día especial, como si fuera el día de su cumpleaños, como si fuera el día de las madres, como si fuera navidad, para nosotros es muy importante venir a ver a mi papá, mi mamá, mi hermano José, mis abuelos paternos José Mena y Camerina Plasencia, los venimos a visitar cada año y entre año, venimos seguido a ver cómo está la tumba”, compartió.

Acompañada de su esposo, con coronas y variedad de flores, Cameriana adorna la tumba de sus seres queridos, preparando todo para su visita, este viernes y sábado, ya que como tradición familiar acostumbra desde el 31 de octubre limpiar el sepulcro, ya que en los siguientes días la afluencia de personas aumenta significativamente y es complicada la movilidad para realizar este tipo de tareas.

En este sentido invitó a las familias que tienen a un ser querido sepultado en este u otro cementerio, si bien no pueden acudir con regularidad, estar pendiente de las condiciones de las tumbas y por lo menos en estas fechas visitarlos ya que hay muchas tumbas que se quedan sin recibir flores en esta temporada.

“A mis padres en vida también les dimos flores, pero ahora que nos dejaron no dejamos de hacerlo, porque sentimos que es parte de nosotros, a quienes familiares vivos que los aprovechen, que los tengan bien y estén al pendiente de ellos aunque estén lejos, y a los que están aquí a veces el dinero no nos alcanza el dinero o el tiempo, pero que se acerquen también aquí a visitarlos, aquí habemos gente que les podemos dar un ramito o algo, para que las tumbas no se vean solas, porque eso es lo más triste que se vean solas”, externó.

Los panteones municipales de Salamanca son 11, Las Flores, Villa de la Paz, La Cruz, Nueva Esperanza, San José de Mendoza, La Ordeña, Luz Divina ubicado en la comunidad de Cárdenas, así como El Estanco, La Ordeñita y los dos panteones de la comunidad de Valtierrilla.