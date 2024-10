Les dan refugio, pero lo rechazan; monitorea Protección Civil a indigentes en Salamanca

A pesar de las complicaciones y los riesgos a la salud que enfrentan las personas en situación de calle, en su mayoría no pretenden abandonar su condición, en Salamanca se tienen destacadas poco más de 10, las cuales periódicamente reciben asistencia de parte de Protección Civil o algunas otras asociaciones, en esta temporada de frío es uno de los sectores vulnerables que son constantemente monitoreados para evitar incluso decesos en la vía pública.

Ante la temporada invernal, la dirección de Protección Civil, realiza recorridos en zonas específicas como las comunidades que se ubican del lado norte de la ciudad, al ser la ubicación donde las temperaturas bajan con mayor intensidad, sin dejar de lado el monitoreo que se hace en la zona urbana para atender algunas de las necesidades de personas en situación de calle, las cuales insisten en permanecer a la intemperie en lugar de ser trasladados a un albergue, así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Dinorath Lastiri Gómez.

“En realidad el operativo de Protección Civil hacemos un recorrido por toda la ciudad, en el que también vemos a las personas en situación de calle en esta temporada recorrer esos lugares en los que normalmente están, fuera de los bancos, de las farmacias, tiendas, vemos la parte de darles una cobija, una bebida caliente porque normalmente sabemos que esa gente no se mueve, no se quiere retirar a algún refugio, ahorita traemos entre ocho y 10 personas, normalmente a hasta nos conocen”, indicó.

En este aspecto, la funcionaria destacó que se cuenta con la parte de la dirección de Derechos Humanos para trabajar de la mano todos estos aspectos, ya que no se puede retirar, ni llevar por la fuerza a estas personas a un refugio aunque sea para su propio bienestar, además de que están acostumbrados a su situación, en esta temporada reciben ayuda de la población.

“A la fuerza no los podemos llevar a algún refugio, eso debe ser voluntario, la mayoría no acepta, ya es una forma en la que ellos se acostumbran a que la gente les lleva comida, bebidas, ropa, ya se acostumbraron a eso y no quieren retirarse de sus lugares”, explicó.

De la misma manera dijo que a pesar de las complicaciones que tienen que enfrentar las personas en situación de calle, ellas están acostumbradas a esa forma de vida, sin embargo, como instancia gubernamental también se atienden parte de sus necesidades, principalmente para mitigar las asociadas a las condiciones climatológicas.

“Nosotros si vamos, puedo poner un ejemplo a una persona le hemos dado tres, cuatro cobijas durante lo que es la temporada de frío, sabemos que la persona qué hace en la mañana, se levanta y se va, ahí se quedan todas sus cosas, ellos de cierta forma nos entienden y los entendemos y tratamos de que sea un poco más cordial la situación cuando nos dirigimos con ellos”, concluyó.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados durante las mañanas de los próximos días en la región, por lo que se recomienda a la población en general mantenerse abrigado e hidratado para evitar la afectaciones por el frío.