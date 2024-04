IEEG se lava las manos de la no protección de candidatos

GUANAJUATO, Gto. – La Consejera presidenta del Instituto Electoral del estado de Guanajuato (IEEG), Brenda Canchola Elizarraraz se deslindó sobre la responsabilidad en el tardío actuar para activar los protocolos de protección de seguridad a candidatos del partido de Morena.





IEEG advierte un desarrollo de elecciones en calma, pese a los hechos de inseguridad ocurridos.





Y es que, pese a la solicitud con antelación al arranque formal de campañas electorales para ayuntamientos, (que fue el pasado 31 de marzo), el IEEG no dio atendió los casos, bajo el argumento que dicha petición se había ingresado (el 12 de marzo), fecha en la que no correspondía a un periodo oficial de campañas.

Aún y con el riesgo que les representaba a nueve de los candidatos de Morena, entre ellos el caso de Celaya en donde fue asesinada Gisela Gaytán Gutiérrez a quien no se le brindó tampoco la seguridad en el inicio de su periodo de campaña.

Al respecto la funcionaria del Órgano electoral local sostuvo es competencia de las autoridades encargadas de brindar seguridad en el estado en quienes recae dichas solicitudes.





El asesinato de candidata de Morena no alerta a autoridades electorales locales.





Por lo anterior aseguró que dicha solicitud una vez ingresada al IEEG se le dio el trámite, que fue remitirla a la Secretaria de Gobierno a cargo de Jesús Oviedo Ochoa. Agregó que la respuesta que se dio al partido político de Morena fue el que se había dado tramite a su solicitud, y no, en los términos de que no correspondían a tiempos electorales, sentenció.

“La atención y remisión de las solicitudes se hacen de manera inmediata (…) el trámite posterior a nosotros recibirlos (IEEG) es ya competencia de las autoridades de seguridad que son quienes emiten todos estos protocolos”, sostuvo.

A pregunta expresa sobre que debe esperar la ciudadanía del presente proceso electoral ante un clima de inseguridad, Brenda Canchola afirmó que este es un tema multifactorial al señalar que la inseguridad no es privativa del estado de Guanajuato.

“En tema electoral en Guanajuato no hemos tenido problemas para instalar las casillas, me parece que en general se ha caracterizado por procesos tranquilos sin incidencias. -¿El crimen organizado se ha apropiado de las elecciones en Guanajuato? - no tengo información, ni elementos para responderte esa pregunta y lo que pudiera decir es que estamos atentos a que todos los procesos se apeguen a la ley”, concluyó.