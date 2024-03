Arranca Gerardo Arredondo campaña; promete un mejor Salamanca

Salamanca, Gto.- Luego de más de 30 años de abandono y de ser usado como uno de los principales estandartes políticos en tiempos de campañas electorales, el candidato a la presidencia municipal por Acción Nacional, Gerardo Arredondo afirmó que, uno de sus ejes de Gobierno será el ordenamiento comercial y rehabilitación del mercado Tomasa Esteves, además de consolidar programas de capacitación a jóvenes para impulsarlos a iniciar su propio negocio, así como ampliar el reclutamiento para la formación inicial de la Policía Municipal, a efecto de atender la problemática en la que se encuentra el municipio.

En este contexto, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, refirió que se apoyará al comercio salmantino, independientemente del costo político que no se ha asumido en las últimas administraciones, lo que ha generado invasión de espacios como banquetas, cruces peatonales, espacios de estacionamiento e incluso del arroyo vehicular.

“En ese momento tendremos que limpiar las calles, si limpias las calles tendremos que remodelar el Tomasa Esteves (…) realmente lo que ellos necesitan es que tengas cómo llegar, dónde estacionarte, que tengas movilidad, hoy por hoy no tienes nada de eso, de hecho el comercio dentro del mercado es un comercio salmantino que está batallando muchísimo porque la gente ya no entra (…) las calles llenas y los locales vacíos eso te dice muchas cosas (…) que no te quepa duda que ahí va ser la mano firme y dura, y sobre todo muy firme, de qué es lo queremos, queremos una ciudad limpia, que los locales estén llenos, que el comercio fluya”, asentó

Para ello el candidato reconoció que será fundamental realizar un diagnóstico de cómo está el comercio, de cuántos salmantinos hay en el mercado, a qué se dedican y qué venden para ver en dónde se van a reubicar, con la finalidad de hacer mejoras grandes y serias en el Tomasa Esteves.

Respecto a la seguridad, Gerardo Arredondo señaló que se deben trabajar en esquemas que permitan establecer estrategias y continuidad a un proyecto; y ya que desde hace siete meses el no contar con un director de Seguridad Pública ha limitado la coordinación que se pudiera tener en la materia con el Ejército y la Guardia Nacional, además de dar continuidad a la formación de nuevo personal para la Policía Municipal a través de la Academia.

Asimismo dijo que se debe apoyar con capacitación a los jóvenes, de acuerdo a sus habilidades y aptitudes a través del Instituto Estatal de Capacitación, para su desarrollo personal y puedan impulsar su negocio o alguna actividad comercial.

Sumado al acercamiento con los medios de comunicación en el marco del inicio de su campaña, Gerardo Arredondo sostuvo un encuentro con mujeres madres de familia en la plaza de la colonia La Gloria, en donde de primera mano escuchó las necesidades de este sector, al que de igual forma compartió parte de su estrategia de campaña así como los ejes de trabajo planteados; más tarde participó en una caminata a la que se sumaron militantes y simpatizantes de la coalición PAN-PRI-PRD, en la avenida Faja de Oro en donde interactuó con automovilistas, peatones y ciclistas con la entrega de playeras gorras de Acción Nacional.