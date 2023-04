Salmantinos clasifican en squash a Juegos Nacionales CONADE 2023

Un total de siete deportistas salmantinos de la disciplina de squash consiguen su pase a Juegos Nacionales CONADE 2023 luego de competir dentro del Torneo Clasificatorio de la disciplina realizado en la ciudad de Zinacantepec, Estado de México.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dentro del certamen clasificatorio a la máxima justa deportiva nacional compitieron 28 seleccionados estatales, de los cuales once lo hicieron por Salamanca.

El Torneo Clasificatorio de Squahs a Juegos CONADE 2023 se desarrolló en Zinacantepec, Estado de México.

El torneo clasificatorio congregó a 196 deportivos de 13 estados y la UNAM; después de tres días de competencia y grandes enfrentamientos, la delegación guanajuatense consiguió 17 plazas a Juegos Nacionales 2023 de las cuales siete fueron para deportistas salmantinos.

Deportes Salmantinas clasifican en Squash a Juegos Nacionales CONADE

Por el municipio de Salamanca consiguieron el boleto a la Juegos Nacionales CONADE, deportistas como Juan Pablo Valenzuela Tovar, categoría Sub 19 en modalidad dobles; Víctor Frabricio Hernández Rangel, categoría Sub 19 en modalidad dobles; Arleth Estefanía Botello Escamilla, categoría Sub 19 en modalidad individual, dobles y equipos; María José Ortega Razo, categoría Sub 19 en modalidad por equipo; Ainara Gutiérrez Pérez, categoría Sub 17 en modalidad individual, dobles y equipos; Ana Karen Alfaro Martínez, categoría Sub 17 en modalidad individual, dobles y equipos; así como Aneth Denisse Botello Escamilla, categoría 14 y menores en modalidad individual y equipos. Entrenador, Luis Alberto Quintal Romo.

Entre los clasificados se encuentra cuatro deportistas que en ediciones anteriores han obtenido medalla para el estado de Guanajuato como es el caso de Arteth Estefanía Botello Escamilla, Ainara Gutiérrez Pérez, Ana Karen Alfaro Martínez y Aneth Denisse Botello Escamilla.

Los Juegos CONADE 2023 de squahs se van a realizar del 10 al 15 de junio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde se espera el el máximo esfuerzo de los deportistas para que el estado y municipio tengan los mejores resultados.