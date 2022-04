Salmantinas clasifican en Squash a Juegos Nacionales CONADE

Después de cuatro días de intensa actividad en clasificatorio nacional de Squash con sede León, cuatro salmantinas consiguen el boleto para formar parte de la delegación guanajuatense que representará al estado en Juegos Nacionales CONADE 2022.

Dentro del torneo clasificatorio de Squash participan más de 200 deportistas de 11 entidades, incluyendo al anfitrión Guanajuato y la UNAM en las categorías sub 15, sub 17 y sub 19 en ambas ramas.

Las canchas del Macrocentro Deportivo León 1 y del Club Deportivo Omesport, albergaron el torneo clasificatorio de Squash convocado por la Federación Mexicana de Squash (FMS).

La delegación guanajuatense estuvo conformada por 32 atletas de diversos municipios de los cuales 12 fueron de Salamanca.

En la categoría Sub 19 por el municipio de Salamanca consigue el boleto a Juegos Nacionales CONADE 2022, Daniela Camacho Hernández después de perder con la capitalina Margarita Gómez en dos sets 5/11 y 10/12 quedando en octavo lugar. Ella participará en la modalidad de equipos.

En Sub 17 califican Ainara Gutiérrez Pérez después de perder contra Valeria Aguilar de CDMX en dos sets 3/11 y 2/11 quedando en noveno lugar, ella participará en las modalidades de individual, dobles y equipos.

Así también, en esta categoría clasifica Ana Karen Alfaro Martínez después de perder contra Andrea Juárez de CDMX en dos sets quedando en treceavo lugar, ella participará en dobles y equipos.

Y en sub 15 califica Aneth Denisse Botello Escamilla, después de perder en tres sets (1/2) contra Georgina García 11/7, 9/11 y 8/11, quedando en sexto lugar, participará en individual y equipo.

A los Juegos Nacionales CONADE 2022 avanzaron los mejores 12 deportistas de cada categoría y rama. En el caso de las categorías sub 11 y sub 13 de ambas ramas, no hubo clasificación a Juegos Nacionales, pero sí disputaron un lugar en el ranking nacional.