Halcones Millonarios se reforzará con seleccionadas y exseleccionados nacionales

El Club de Hockey Sobre Pasto Halcones Millonarios se prepara para competir dentro de la Copa Indios 2023 a desarrollarse del 14 al 17 de septiembre en el Polideportivo CODE Revolución de Guadalajara, Jalisco.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al respecto su fundadora Karen Orozco comenta, “nuestro club participará con 80 atletas, más papás, somos como unas 120 personas en las categorías Sub 6, Sub 9, Sub 12, Primera División Femenil y Varonil, así como Segunda División Femenil y Varonil”.

El Club Halcones Millonarios es encabezado por la ex seleccionada nacional Karen Orozco.

Así también destacó que “para esta edición de la Copa Indios solicitamos apoyo de Presidencia Municipal, la respuesta ha sido favorable, contaremos con un camión para el traslado”.

Te recomendamos: Karen Orozco dice adiós a Selección Nacional de Hockey Sobre Pasto

A ello agregó que “la Copa Indios es de los primeros torneos de clubes en México, hoy por hoy es uno de los más grandes al que asisten casi todos los clubes del país, es como una justa tipo Olimpiada Nacional para las categorías que no están en Juegos CONADE, sirve de preparación para todos ellos, además ayuda como visoria para Selección Nacional”.

En días pasados recibieron la visita de las seleccionadas nacionales que se están preparando para Juegos Panamericanos.

Así también destacó: “Estamos muy contentos y emocionados como club por esta participación que vamos a tener, sobre todo que los niños y las niñas van por muy buen camino”.

Para terminar comentó: “Para el equipo femenil de primera división se nos unirán varias compañeras que están en selección nacional, mientras que el equipo varonil contará con muchos ex seleccionados nacionales, sin duda será una gran experiencia deportiva para todos”.

Cabe mencionar en días pasados los integrantes del Club Halcones Millonarios recibieron la visita de las integrantes de la Selección Nacional Mexicana Mayor Femenil que se están preparando para representar a México dentro de los Juegos Panamericanos y del Caribe 2023.