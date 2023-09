Karen Orozco dice adiós a Selección Nacional de Hockey Sobre Pasto

A lo largo de catorce años, la hockista guanajuatense de oriunda de Salamanca, Karen Itzel Orozco Gutiérrez, representó a México como parte de la Selección Nacional Femenil de Hockey Sobre Pasto, sin embargo, desde hace unos meses dejó de formar parte del combinado tricolor y dedicarse de lleno a uno de sus más grandes proyectos, el Club de Hockey Sobre Pasto Halcones Millonarios.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Ser seleccionada nacional de Hockey Sobre Pasto fue una etapa bonita que siempre voy a recordar, me ayudo a abrir mi panorama no solo en el deporte, sino como persona, ser humano, profesionista y que mejor representando a México y haber podido portar esos colores”, destacó Karen Orozco.

Marcada por logros y experiencias vividas a nivel de Selección

La hockista salmantina empezó a practicar esta disciplina deportiva impulsada por la tres veces mundialista y pionera del hockey en Salamanca, Ángeles Chavira Zertuche, “estando en la primaria me invitaba continuamente a practicar el hockey, sin embargo, mis papás no podían llevarme a los entrenamientos (…); tiempo después me aventure a practicar el atletismo, fue muy breve el tiempo, porque al paso de las semanas finalmente tuve la oportunidad de conocer el hockey, deporte que terminó por encantarme y que a la fecha me ha dado grandes satisfacciones” (sic).

Ha comenzado a dedicarse de lleno a uno de sus más grandes proyectos, el Club de Hockey Halcones Millonarios.

Karen Orozco comenzó a practicar el Hockey Sobre Pasto a los 12 años de edad, sin embargo, fue dentro de una Olimpiada Nacional (ahora Juegos CONADE), donde es invitada para integrarse a la selección nacional femenil que participó dentro del campeonato Panamericano Juvenil Sub 18 con sede Uruguay.

Gracias a sus facultades para este deporte dio el brincó a la Selección Mayor Femenil donde acumuló más de 70 partidos.

Te recomendamos: Medallistas de oro en JCC conviven con futuras promesas del hockey salmantino

“Como a los 15 años de edad empecé a participar en convocatorias a nivel de selección nacional de categorías menores, en total fueron alrededor de 14 años como seleccionada nacional, en selección mayor llegué a ser medallista centroamericana de bronce y plata, mis compañeras hace unos meses ganaron el oro, presea histórica para el hockey femenil mexicano, lo cual también me llena de orgullo el saber que el camino sigue, que estamos dejando la vara alta y que ellas siguen con el legado”, subrayó Karen Orozco.

Karen Orozco acompañada de su iniciadora dentro de este deporte, la tres veces mundialista, Ángeles Chavira.

En Selección Nacional Mayor, Karen Orozco, representó a México en Copa Panamericana 2013 (debut como seleccionada mayor) y 2017; Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 (bronce); Juegos Panamericanos 2015 de Toronto Canadá; World League Round 1 en Salamanca, Guanajuato 2015 (subcampeona) y Salamanca, Guanajuato 2016 (campeona); World League Round 2 en Uruguay 2015 y Canadá 2017; Open Series Hockey Round 1 (Salamanca, Guanajuato 2018) y Round 2 (Hiroshima, Japón 2019), Juegos Centroamericanos del Caribe Barranquilla, Colombia 2018, Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. Así también ha participado en diversos torneos de Clubs en México y el extranjero. ¿¿

A lo largo de este tiempo también realizó cursos de arbitrajes y actualizaciones en cuanto a la práctica del Hockey Sobre Pasto, además de contar con la carrera en entrenamiento deportivo y maestría en administración deportiva.

El proyecto de Hockey Halcones Millonarios, tiene como objetivo formar nuevos talentos en esta disciplina deportiva.

En relación a los momentos que le han dejado marcada como seleccionada señaló la medalla de plata conseguida en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como el campeonato obtenido en Salamanca dentro de la World League Round 1, así como el partido contra Francia -un ranking muy altísimo- y haber logrado una clasificación a semifinales de la ronda dos de la World League.

A ello agregó jugar el round 2 del Open Series Hockey en Hiroshima, Japón, “esta competencia me abrió mucho más lo que es el panorama del hockey sobre pasto en cuanto infraestructura y juego, en realidad lo que me marcó no ha sido tanto lo que gané en cuanto a medallas, sino lo que viví” (sic).

La última ocasión que Karen Orozco acudió a concentración con Selección Nacional Mayor fue hace unos meses, formó parte del proceso rumbo a Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Con respecto a la decisión tomada comenta, “fue una elección dura pero consciente, ahora muy contenta, porque hoy por hoy como club estamos creciendo en Salamanca”.

Quiere hacer del hockey lugar feliz de las infancias

En relación al Club Halcones Millonarios fundado por ella hace ocho años, proyecto en el cual ahora se encuentra metida de lleno comenta, “todo empezó por iniciativa propia de cuando estaba en selección nacional, el objetivo ha sido hacer crecer cada día más en Salamanca y en todo México, que salgan más atletas nacionales e internacionales y sobre todo fomentar el deporte infantil tan necesario en esta ciudad”.

El nombre de Halcones Millonarios surge con el primer grupo de chicos que tuvo, “hicimos una reunión donde a través de lluvia de ideas, con ayuda de ellos se decidió elegir el nombre de Halcones y posteriormente nos incluimos como cantera de Millonarios (Club de jugadores adultos), quedando fusionados ambos nombres, además de portar el color azul en sus uniformes al ser color favorito de la ahora ex seleccionada nacional”.

Para terminar señaló, “el hockey es una etapa muy bonita de mi vida, sigue siendo parte fundamental porque desde niña ha sido mi lugar feliz, yo les digo a todos los niños que viene aquí, yo quiero que Halcones Millonarios sea su lugar feliz, que cuando ya estén casados y con hijos recuerden que tiene un pedacito donde pueden llegar, disfrutar y hacer hockey”.