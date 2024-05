CECyTE apoya a sus jóvenes atletas

Jessy Delgado Granados y Uriel Montoya Ortega son alumnos del Cecyte plantel Salamanca y ambos, además, son atletas de alto rendimiento, quienes han encontrado en esta institución educativa la oportunidad de practicar sus disciplinas deportivas, además de seguir estudiando, con lo cual están complementando cada aspecto de sus vida y dando buenos resultados tanto en lo deportivo como en lo educativo.

Jessy ha practicado atletismo y softbol desde los ocho años de edad, mientras que Uriel desde los 12 años y ambos han dado buenas satisfacciones tanto a sus padres como a la escuela, ya que se consideran ejemplos en lo que hacen.

“El softbol lo llevo en la sangre ya que mis papas lo practican, mi mamá el softbol mientras que mi papá el béisbol, pero el atletismo lo practique desde los 9 años, por ello siempre he buscado la manera de hacer los dos, además de que me gusta ser buena alumna por lo que también me esfuerzo en cumplir con mis trabajos y tareas”, contó Jessy en entrevista con El Sol de Salamanca.

En el ámbito del atletismo, Jessy representó en noviembre a su prepa, en donde obtuvo el primer lugar en atletismo en los juegos de InterCecyte, en León; en el ámbito de softbol, de igual manera estará participando en los próximos meses con la selección de Salamanca en un torneo.

“Al principio me costó adaptarme a todo, pues no quiero dejar nada de lado, ni atletismo ni softbol ni lo de los estudios, pero gracias al apoyo de mis maestro y padres, no he tenido que dejar nada, he aprendido a darle su tiempo a cada caso”, relató.

Fisicoculturista y estudiante

Por su parte, Uriel Montoya Ortega, de 17 años, es otro alumno de la prepa Cecyte que tiene como hobby el fisicoculturismo, deporte de apreciación, en la cual ha estado trabajando desde hace año y medio, y en la cual le ha dejado buenos frutos pues no solo ha cambiado físicamente sino mentalmente.

Durante este periodo que lleva practicando esta disciplina, Uriel ha participado en dos torneos, uno municipal en donde se trajo el segundo lugar en la rama infantil abierta hasta 17 años, así mismo participó en el torneo estatal Mr. Guanajuato el pasado mes de abril, en donde se llevó también el segundo lugar.

“Mi tío ha sido una gran inspiración pues es el que me comenzó a motivar en realizar esta disciplina, y le encontré el gusto por hacer ejercicio y más cuando vas notando los cambios y ves que todo el sacrificio ha valido la pena, por ello me seguiré preparando y haciendo este deporte; si a lo largo de eso llegó a ganar más concursos, me sentiré satisfecho, si no, pues igual me sentiré bien al estar dando lo mejor de mí”.

Para este joven estudiante, el estar cinco horas diarias en el gimnasio y a la vez hacer sus tareas es algo una cosa cotidiana desde que inició en el mundo del fisicoculturismo.

“Aparte de mis padres, que me han apoyado siempre mis maestros del Cecyte, se han portado muy bien, ya que cuando estoy en competencia, me echan la mano con los tiempos de entregar los trabajo, lo cual se los agradezco infinitamente, ya que para mí que también quiero ser buen estudiante es algo que me ayuda mucho”, comentó Uriel.

Actualmente, Uriel se encuentra preparándose pues en las próximas semanas participará por en un torneo en donde representará a Guanajuato primera vez en Mr. México Juvenil y Veterano 2024, en la categoría Fitness Infantil categoría abierta.

“Para mediados de mayo viajaré a la ciudad de México, para participar y espero de verdad traerme un buen lugar, pues estoy dando lo mejor, más que en los otros eventos, ahorita no he soltado nada mi entrenamiento, he estado alimentándome al 100, pues tengo que llegar lo mejor que pueda al concurso y esto no podría ser posible sin la ayuda de mis maestros y coach”.

Para Uriel, este hábito de vida fue lo mejor que le pudo pasar pues hasta su forma de ver la vida cambió.

“Ojala que los jóvenes participen en algún deporte, el que les guste, porque la verdad el hacer algún ejercicio cambia mucho tu perspectiva y espero que sirva un poco de inspiración para que mis compañeros de la prepa y de cualquier otro lado se animen a realizar un deporte.”