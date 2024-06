Alice Soto, la salmantina que busca destacar en el Mundial Sub 20 de Colombia

De cara a la Copa del Mundo Sub 20 de Colombia, la jovencita salmantina del Club Pachuca, Alice Fernanda Soto Gallegos, realizó tercera gira de preparación bajo el mando de la estratega nacional Ana Galindo, entrenadora con la cual a nivel de representación mexicana ya obtuvo un título en 2019, siendo parte del selectivo Sub 15, ahora va por su segundo mundial Sub 20 y tercero en su trayectoria deportiva.

Alice Soto ha sido mundialista Sub 17 en la India y mundialista Sub 20 en Costa Rica, ambos mundiales los disputó en el 2022.

En el mundial Sub 17 de la India, el representativo mexicano de la categoría quedó eliminado en fase de grupos, luego de tropezar dos goles a uno ante China, derrotar dos goles por uno a España y caer dos goles a uno ante Colombia, selección nacional a la cual le anotó Alice Soto.

Mientras tanto, dentro del Mundial Sub 20 de Costa Rica, el representativo mexicano bajo el mando de Ana Galindo empató a un gol con Nueva Zelanda, de igual manera empató a un gol ante Colombia y en cierre de fase de grupos elimina a Alemania con triunfo de un gol por cero, aunque en cuartos de final quedan fuera de la contienda uno por cero, al caer ante las vigentes campeonas del mundo, España.

Ahora, la joya salmantina viene trabajando fuerte para llegar lo mejor posible a la Copa del Mundo de Colombia 2024, donde el representativo mexicano femenil tendrá como rival en fase de grupos al anfitrión Colombia, Australia y Camerún.

Como parte de su preparación para el Mundial Sub 20 de Colombia, la jovencita salmantina ha sido convocada a concentración en cuatro ocasiones, una a finales del año pasado y tres en lo que va del presente año.

En la primera concentración del presente año, la selección nacional realizó gira por el viejo continente donde enfrentó a potencias como Alemania y España.

Ante el vigente campeón España, la jovencita salmantina marcó gol de último momento, con el cual las dirigidas por Ana Galindo rescataron el empate a dos anotaciones.

Posteriormente, tuvieron la segunda concentración del año, donde sostuvieron un par de partidos de preparación ante su similar de Costa Rica.

Y recientemente, a manera de preparación, compitieron dentro del Torneo Sud Ladies Cup Francia 2024, donde la jovencita salmantina marcó un gol en cierre de fase de grupos ante Japón.

A nivel de selecciones menores, Alice Soto ha sido campeona dentro del campeonato Sub 20 de la Concacaf 2023 donde también marcó el gol de la clasificación al mundial, además de ser galardonada como la mejor jugadora de la eliminatoria mundialista de esta categoría.

Recientemente subcampeona dentro del Torneo Sud Ladies Cup Francia 2024.

Así también, fue campeona en Torneo Sub 17 Gradisca D Izonso Italia 2022 y campeona en Copa Internacional Dallas Girls 2019 con el representativo nacional Sub 15.

De igual manera, fue subcampeona con la selección nacional Sub 17 dentro de la Revelations Cup México 2022, certamen donde también fue galardonada como la mejor jugadora de la categoría.

Además, fue subcampeona en el campeonato Sub 17 de la Concacaf 2022 y recientemente subcampeona dentro de la Sud Ladies Cup 2024.

Gracias a su palmarés deportivo, ha sido considerada número ocho en el Top Ten Sub 20 por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

Así también, fue incluida en la lista de las 25 mejores futbolistas más jóvenes del mundo del 2024 por parte de NXGN.

Con 18 años cumplidos, Alice Soto se encuentra en la órbita de equipos como Lisboa de Portugal y Ajax de Holanda, aunque por el momento se encuentra enfocada en su Club Pachuca y Mundial Sub 20 de la FIFA.