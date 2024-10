A un año de su muerte, aún no hay justicia para Jaqueline la mujer Policía asesinada en Salamanca

La noche de este 16 de octubre, se cumple el primer aniversario de que la Policía de Salamanca fue emboscada por hombres armados. Este ataque dejó como resultado a varios oficiales lesionados, entre ellos una civil que también perdió la vida en el lugar, además de Delfina Jaqueline Sánchez Morales, originaria de Valle de Santiago, oficial que tenía 33 años de edad, una persona de servicio que perteneció a la delegación de Cruz Roja, como paramédico, así como en el cuerpo de Bomberos de su ciudad natal.

A un año de uno de los cinco ataques que sufrió la corporación entre finales de 2023 y el primer semestre de 2024, aún no hay detenidos, ni avances en las investigaciones. Sigue sin conocerse la razón del ataque que dejó sin vida a Jacqueline y a una civil.

Su madre, Nely Sánchez, platicó con El Sol de Salamanca lo difícil que ha sido este año sin su hija, su compañera, que a pesar de su pérdida, hoy busca salir adelante, por su nieto, que se quedó sin su figura materna.

"No soy muy religiosa pero creo en un ser divino y a él, es al que le entrego mi dolor, mi pérdida y que ponga a cada culpable involucrado en los hechos donde tenga que ponerlos y que paguen cuando tengan que pagar; él se encargará de todo. Por qué la verdad, aún que hubiera detenidos o yo supiera quienes fueron, ni pagando todo el dinero del mundo me regresarían a mi hija (...) realmente es muy complicado, ya que era mi única hija mujer, mi apoyo en todo; mi hija amaba su trabajo, hacía lo que le gustaba, era su pasión ayudar a la gente. Yo sabía el riesgo en el que mi hija estaba, pero amaba su trabajo y yo nunca imaginé tener esa pérdida de esa manera”, relató en el marco del primer aniversario luctuoso de Jacqueline.

Respecto al apoyo y el acompañamiento de las autoridades, Nely reconoció que desde el primer momento no la han dejado sola y hasta la fecha continúan haciéndolo para apoyarla con sus nietos.

"La verdad, desde los hechos, el Gobierno de Salamanca nunca me ha dejado sola, me han apoyado en varios aspectos, a la fecha siguen buscando maneras de ayudarme a mis niños y a mí", agradeció.

Las investigaciones

En torno a este proceso, el presidente municipal César Prieto reconoció que no existe comunicación al respecto con la Fiscalía General del Estado (FGE), quien lamentó que haya poca apertura y cero detenidos del ataque a la oficial, que también dejó un daño colateral esa noche; una joven que realizaba actividad física fue alcanzada por las balas y falleció en la vía pública ante la gravedad de sus lesiones.

"Continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía. Lo vuelvo a repetir, no tenemos mucha coordinación y comunicación con la actual Fiscalía del Estado, entonces serían ellos los facultados para poder brindar la información de a qué han llegado con estas investigaciones y se han dado las investigaciones también", refirió.

En este contexto, el mandatario salmantino agregó que la ayuda psicológica y monetaria para la familia e hijo de Jacqueline, continúa por parte del Gobierno, al ser un compromiso que la administración tiene presente y no será retirada.

"Efectivamente se cumple un año de esta lamentable situación donde pierde la vida nuestra compañera Jacqueline, a quien obviamente le estamos plenamente agradecidos y vamos a continuar apoyando a su familia", concluyó.