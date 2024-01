Alice Soto arranca 2024 como número ocho del ranking mundial Sub 20

Salamanca, Gto.- La futbolista guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos del Club Pachuca de la Liga MX Femenil, arranca el 2024 como número ocho del ranking mundial Sub 20 emitido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), el lugar número uno es para la jugadora española Salma Paralluelo del Club FC Barcelona, el segundo casillero para la colombiana Linda Caicedo del Club Real Madrid y el tercer lugar para la australiana Mary Flower del Club Man City de Inglaterra.

Al respecto Francisco Soto, papá de la mejor jugadora Sub 20 de CONCACAF y mejor jugadora juvenil de la Liga MX Femenil comentó, “Ella se encuentra agradecida, se siente bien, está motivada, para ella es un orgullo haber recibido está nominación y encontrarse entre las mejores del mundo, a fin de cuentas no es lo que quiere, quiere mucho más; de antemano sabíamos quienes eran las tres favoritas para ganarlo y estábamos conscientes que Alice no estaba entre ellas, obviamente por todo lo que ellas han logrado a nivel de Club y dentro del mundial”.

A ello agregó, “Para Alice esta nominación ha sido un parteaguas para seguir trabajando y algún día estar entre las primeras que vayan a ganar, a final de cuentas es un orgullo a su edad de 17 años estar en esa lista a nivel mundial de jugadoras conocidas, algunas de ellas ya topadas en su edad (sic)”.

Previo a ser dado a conocer el nombre de la jugadora número uno mundial Sub 20 del ranking por parte de la IFFHS, la futbolista salmantina dijo encontrarse agradecida y contenta por nominación recibida, manifestó gane o no, es algo importante para ella encontrarse dentro de esa lista al ser reflejo del trabajo realizado hasta el momento y todo lo que ha venido construyendo, además de ser la única mexicana, aspecto que le compromete a mejorar para seguir posicionando e inspirando a las mujeres.

De acuerdo al ranking mundial Sub 20 femenil dado a conocer por la IFFHS, en primer lugar se encuentra la española Salma Parallauelo del Club FC Barcelona, segundo lugar la colombiana Linda Caicedo del Club Real Madrid, tercer lugar la australiana Mary Flower del Club Man City de Inglaterra, cuarto lugar la haitiana Melchie Dumornay del Club Reims/Olympique Lyon de Francia, quinto lugar la italiana Chiara Beccari del Club Juventus/Sassuolo, sexto lugar la española Vicky López del Club FC Barcelona, séptimo lugar la brasileira Tarciane del Club Corinthians, octavo lugar la mexicana Alice Soto del Club Pachuca, noveno lugar la francesa Vicki Becho del Club Olympique Lyon y en décimo lugar la italiana Giulia Dragon del Club FC Barcelona.

Así también, estuvieron nominadas como mejores jugadoras mundiales Sub 20, la holandesa Esmee Brugts del Club Eindhoven/FC Barcelona, además de futbolistas como la norteamericana Jaedyn Shaw, la maltés Haley Gugeja, la norteamericana Olivia Moultrie, la ugandes Juliet Nalukenge, la japonesa Maika Hamano y Aoba Fujino, la australiana Linda Natter, la panameña Emily Cedeno y la colombiana Ana María Guzmán.

Para el presente año, la doblemente mundialista (Sub 20 Costa Rica y Sub 17 la India) y próxima a cumplir 18 años de edad se mantendrá en el Club Pachuca, aún tiene año y medio de contrato, además de encontrarse en proceso con Selección Nacional Mexicana para disputar en el mes de Septiembre el mundial Sub 20 de Colombia.