Acusa Alonso García inexistencia de piso parejo en elecciones del STPRM en su visita a Salamanca

Durante su visita a Salamanca, la candidata de la planilla Guinda al Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), acusó de que en el proceso de elección no existe en realidad la igualdad de condiciones para desarrollar las campañas y visitas a los diferentes centros de trabajo de las 36 Secciones, al afirmar que se ha amedrentado al personal activo en suspender becas y mantener cerradas las cajas de ahorro para coaccionar el voto en favor del candidato Ricardo Aldana.

"Del 100% de los trabajadores el 95% está con la planilla Guinda, ellos están reprimiendo a los trabajadores, nos han mandado mensajes de WhatsApp donde a través de los delegados sindicales les dicen que si apoyan a la planilla Guinda no va a haber becas, de hecho las cajas de ahorro están cerradas hasta que pase el proceso de elección, eso es una medida de represión para que sigan votando, es coacción, no hay un piso parejo realmente, para empezar él (Ricardo Aldana) tiene a los secretarios generales de las 36 Secciones, le hacen la propaganda, él nada más ordena que le junten a la gente en un foro y él nada más acude a dar su mensaje", acusó en entrevista.

A pesar de ello, consideró que gracias a la sinergia que hay con la Presidenta de la República y que las elecciones se desarrollarán a través del voto presencial a diferencia de la elección realizada en 2022, en la que su utilizó un sistema remoto que diseñó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ocasión se instalarán 292 casillas para la jornada del próximo lunes 28 de octubre.

"Hoy hay un poquito más de certeza porque el voto va a ser por medio de una urna, al platicar con mis compañeros de las diferentes Secciones confirmo que ya estamos cansados, queremos un tiempo como lo ha recalcado la Presidenta "es tiempo de mujeres", eso nos da un poquito de aliciente y no nada más tiempo de mujeres, creo que también de hombres valientes que estamos luchando en conjunto por un mejor mañana, por un mejor sindicato, por una reingeniería sindical, por que se respeten nuestros derechos y por nuestra dignidad sindical, pero primero que nada hay que estar en sinergia con nuestra empresa, con el Gobierno Federal, debe de haber comunicación con las tres partes para que esto funcione", externó.

En cuanto a las condiciones que se encuentran los diferentes centros de trabajo de las 36 Secciones del STPRM, dijo que se han constatado las carencias en mantenimiento de las propias instalaciones, así como la falta de herramientas y uniformes.

"En este recorrido se pudo constatar que están en pésimas condiciones, que hay ausencia de la Comisión Mixta, que es la encargada de vigilar que los centros de trabajo estén laborando en óptimas condiciones, las herramientas están también deficientes, el uniforme muy importante para el trabajador no cumple con los requisitos de calidad, creo que aquí lo más importante es la seguridad del trabajador, como dice Pemex hay que prevenir accidentes, pero si no colabora la parte sindical en hacer la gestión y se le dé el trato digno al trabajador, entonces no se puede prevenir el accidente", consideró.

Por último, señaló que sus adversarios han subestimado a la mujer en esta elección; "pensaron que no íbamos a levantar y los compañeros están apoyando a las mujeres, vamos a trabajar en conjunto para recuperar nuestro pilar importante que es nuestro petróleo a través de nuestro sindicato", concluyó.