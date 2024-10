Alto riesgo de que llegue "Superman" a Guanajuato en temporada de fin de año

A pesar de que el consumo de la nueva droga conocida como "Superman", se tiene identificado solo en la frontera con los Estados Unidos, existe un alto riesgo de su llegada a Guanajuato principalmente en vísperas de fin de año; al respecto, Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), no descartó que esta sustancia se pueda traer entre los 120 mil migrantes que regresan en esa temporada a sus comunidades de origen en el estado.

Ante esta situación, los centros de rehabilitación y anexos alertan a las autoridades de salud para estar alerta, ya que esta nueva droga no tarda en llegar a México y distribuirse de manera rápida, debido a su alto potencial adictivo y sus peligrosas combinaciones químicas.

"Esa droga ya está en la frontera, entonces igual cuando salió el fentanilo también lo dijimos, va a llegar aquí a Guanajuato y no nos vamos a dar cuenta cuando llegue, igual de la misma manera como llegó el fentanilo, no nos dimos cuenta cuando llegó hasta que empezamos a ver a los pacientes ya de una manera muy distinta a como cuando llegaban cuando era el cristal limpio, empezaron con infecciones en la piel, con trastornos más fuertes, más severos, ya ahorita por ejemplo los chavos que antes experimentaban con las otras drogas ya no, ya se van de lleno", externó.

¿Qué contiene el Superman?

Es una pastilla de parametoximetaanfetamia (PMMA), es una sustancia de diseño, que combina dos estimulantes: éxtasis y metanfetamina. Al tratarse de una sustancia psicoactiva estimulante, produce hiperactivación, alerta, aumento de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial, nerviosismo y agitación; su consumo puede producir convulsiones, arritmias cardiacas e incluso la muerte.

"No vamos a poder detener la llegada de esa sustancia, nosotros lo que queremos es concientización a las familias, al propio Gobierno, con información a los chavos que pueden caer en eso, no podemos descartar que entre los miles de paisanos que vienen cada año se filtre y aquí los jóvenes empiecen a probarla, hay muchos factores por los cuales puede llegar esta sustancia y los riesgos que van a implicar cuando llegue, y que si no hacemos nada, pues se va a poner todavía más difícil la situación de la violencia", advirtió.

La llegada de paisanos

A partir del 15 de noviembre se registran las primeras llegadas de migrantes que llegan a sus comunidades de origen para pasar las fiestas de fin de año con sus familias, sin embargo, es hasta después de mediados de diciembre que arriba el mayor número de connacionales a través de las conocidas caravanas desde la frontera con los Estados Unidos. En 2023, se registró el retorno de casi 120 mil guanajuatenses, cifra que se estima será similar para esta nueva temporada.