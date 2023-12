Alice Soto, fuente de inspiración para nuevas generaciones

Agradecida y contenta por nominación recibida por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS), como mejor jugadora Sub 20 del mundo 2023, Alice Fernanda Soto Gallegos, manifestó gane o no, es algo importante encontrarse en la lista, además de ser la única mexicana, aspecto que le compromete a mejorar para seguir posicionando e inspirando a las mujeres.

Al respecto señaló, “ser nominada por la IFFHS es algo importante para mí, sé que en algún momento voy a llegar a ganarlo, entonces estoy muy contenta, porque es trabajo de todo lo que he hecho hasta el momento y todo lo que he construido, estoy feliz”.

En exclusiva para el Organización Editorial Mexicana (OEM), Alice Soto, en el marco de las festividades decembrinas manifestó, “es un orgullo ser la única mexicana nominada como mejor jugadora del mundo Sub 20, sé también que vienen chicas atrás de mí, vienen con un futuro brillante, todo esto me compromete a seguir trabajando y mejorando, a seguir haciendo lo que más me gusta, jugar futbol, a seguir ilusionando e inspirando a las chicas que viene detrás de mí”.

Frente al interés manifestado por varios clubs europeos en ella y su sueño de jugar en España comentó, “ahorita mi plan es consolidarme aquí en México, seguir trabajando y ya cuando me sienta lista y preparada para salir fuera del país lo voy hacer, espero tener esa oportunidad y aprovecharla, siempre he dicho que uno de los clubes donde me gustaría jugar es Real Madrid, Barcelona y en PSG, por lo pronto a seguir trabajando”.

Alice Soto está próxima a cumplir 18 años de edad y con ello el interés de los clubes de otros países podría potencializarse, “creo que esa era una parte por la cual no podría salir porque era menor de edad, pero ya casi cumplo 18, entonces, la verdad no llevo prisa por irme a jugar fuera, solamente quiero sentirme lista para emigrar y cuando esté preparada, salir (sic)”.

En el presente año, Alice Soto con 17 años de edad, ha sido distinguida como la mejor jugadora del campeonato Sub 20 de la CONCACAF, además de conseguir el título y el boleto al mundial de Colombia 2024.

Así también, recibió el Balón de Oro como mejor jugadora más joven de la Liga MX Femenil.

Sin duda el año 2023 le ha permitido a la jovencita salmantina, seguir creciendo a pasos agigantados dentro de su carrera deportiva y sobe lo cual comenta, “tengo la dicha me esté pasando todo esto, mucha gente me dice estás muy chiquita y mira todo lo lejos que has llegado y alcanzado, sin embargo, al final son logros, pero aún no es todavía todo lo que quiero, mis objetivos son mucho más de lo que he logrado hasta ahora”.

Con respecto al segundo semestre del presente año (Apertura 2023) donde está vez el Club Pachuca no logra llegar a la final comentó, “no se dieron las cosas como en el primer semestre del año, al final nos faltó poquito por ahí y todo pasa por algo, entonces era tal vez para darnos una lección, al final viene otro torneo, no nos queda más que seguir trabajando porque creo que uno nunca pierde esas esperanzas de en algún momento ganar el torneo, llevo dos finales pérdidas, entonces obviamente si se presenta una final, vengo con todas las ganas de ganarla, todas éstas experiencias nos ha dejado a todas un gran aprendizaje”.

En relación a su mejor cuota de goles registrada hasta el momento dentro de un mismo torneo comentó, “para mi es una gran alegría contribuir y aportar al equipo con goles que son muy importantes, se me ha estado dando, obviamente seguiré trabajando para seguirlos haciendo y aprovechar las oportunidades”.

Alice Soto, dentro del Torneo Apertura 2023 marcó un total de cinco goles (todos en fase regular) con el Club Pachuca, igualando así su mejor marca registrada en el Torneo Clausura 2023 (tres en fase regular y dos en liguilla, uno de ellos en la final).

Para Alice Soto no todo es futbol, también cursa la preparatoria

Además de registrar actividad a lo largo del año a nivel de Selección Nacional y en la Liga MX Femenil, la jovencita cursa sus estudios de preparatoria en la Universidad del Futbol del Club Pachuca, “en la escuela ya estoy de vacaciones, regresó el ocho de Enero, normalmente cuando estoy con Selección no voy a la escuela, pero me mandan portafolios de estudio, son actividades para hacer fuera, regresando tengo que entregarlas, regularmente la actividad escolar y del club se acoplan, voy a la escuela por la mañana, después entreno y regreso a la escuela, cuando salgo con selección dejo el club y la escuela, ya cuando regreso me reincorporo de manera presencial”, apuntó Alice Soto.

Se mantendrá en Club Pachuca y podría disputar su tercer mundial

En cuanto a la actividad deportiva que vendrá con ella para el año 2024 comentó, “me mantengo en Pachuca, me queda un año y medio de contrato, entonces voy a seguir ahí; con Selección Nacional se viene el Mundial Sub 20 en Septiembre en Colombia, así como concentraciones (sic)”.

A nivel de Selección Nacional, Alice Soto, ha sido dos veces mundialista, ha disputado el mundial Sub 20 de Costa Rica y el mundial Sub 17 de la India.

Actualmente, con el equipo Pachuca Femenil se encuentra de pretemporada de cara al torneo Clausura 2024, ella apenas se reincorporó, recibió días de descanso y pudo disfrutar de las fiestas decembrinas en compañía de su familia.

Y es que Alice Soto, desde a mediados del presente año no había tenido oportunidad de venir a Salamanca, en aquella ocasión llegó a su natal ciudad acompañada de la distinción de mejor jugadora Sub 20 de la Concacaf y título de campeona con Selección Nacional Mexicana; ahora arribó escoltada por el Balón de Oro, otorgado por la Liga MX Femenil como mejor jugadora juvenil.

En medio de este marco festivo, agradeció el apoyo de las personas que le rodean, “sin el apoyo de mi familia, fans, afición, amigos no sería posible ser lo que soy ahora, voy a seguir trabajando en cada entrenamiento con dedicación, esfuerzo y disciplina, todo eso me ha llevado a donde estoy ahora”.

Para terminar invitó a los padres de familia a no dejar de apoyar a sus hijos para que cumplan sus sueños, “decirle a los padres de familia apoyen a sus hijos para que cumplan sus sueños, este tema es muy importante, afortunadamente yo lo he tenido por parte de mi papá y mi mamá, eso me ha impulsado mucho”.