Alice Soto entra en once ideal de Liga MX Femenil, ahora enfrentará a Costa Rica

En concentración con Selección Nacional Femenil Sub 20 Femenil se encuentra la jovencita salmantina, Alice Fernanda Soto Gallegos, jugadora que en jornada reciente de la Liga MX Femenil fue elegida como parte del once ideal de la jornada 13 tras anotar y colaborar en la elaboración de los otros dos tantos en triunfo del equipo Pachuca ante Atlético San Luis.

En jornada 13 de la Liga MX Femenil, Alice Soto, marcó su segundo gol del Torneo Clausura 2024 y con ello llegó a 16 anotaciones desde su debut en Primera División Profesional.

A lo largo de su trayectoria deportiva, la mejor jugadora juvenil mexicana Sub 20 de la CONCACAF y balón de oro como mejor jugadora juvenil de la Liga MX Femenil en siete ocasiones ha sido elegida como parte del once ideal, esta es la primera vez dentro del Torneo Clausura 2024 que entra en el once ideal.

Las jugadoras de la jornada 13 que entran en el once ideal de la Liga MX Femenil son Blanca Félix (Chivas), Yanin Madrid (Pachuca), Marel Van Dongen (Rayadas), Lixy Rodríguez (León), Natalia Villarreal (Tigres), Alice Soto (Pachuca), Nicole Pérez (Rayadas) Lizbeth Ovalle (Tigres), Aylin Avilez (América), Jennifer Hermoso (Tigres), Aerial Chavarin (Pumas) y Ángel Villacampa (DT América).

Con Selección Nacional de México Sub 20 Femenil tiene concentración de cara a partidos de preparación ante Costa Rica / Fotos/Cortesía/@Club Pachuca

Al término de la jornada 13 la jovencita salmantina fue convocada a concentración con Selección Nacional de México Sub 20 para sostener un par de partidos de preparación ante su similar de Costa Rica.

Por lo anterior la jovencita salmantina se encuentra concentrada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México hasta el día nueve de abril, siendo los días seis y nueve de abril cuando las dirigidas por Ana Galindo tenga los partidos de preparación ante las ticas.

Esta será la segunda concentración del año y tercera de preparación de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Sub 20 Femenil de Colombia 2024.

En la primera concentración del año, la selección de México realizó gira por el viejo continente donde enfrentó a potencias como Alemania y España.

Ante el vigente campeón España, la jovencita salmantina marcó gol de último momento con el cual las dirigidas por Ana Galindo rescataron el empate a dos anotaciones.

Como parte de su preparación para el mundial Sub 20 Femenil, la Selección Nacional de México también competirá en el mes de Mayo dentro del Torneo Sud Ladies Cup de la categoría a realizarse en Francia.