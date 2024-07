Por fuertes lluvias, se presentan afectaciones en distintos puntos del municipio de Valle de Santiago

En las calles aledañas al Arroyo Camémbaro se reportaron desbordamientos de agua, en la zona cercana al parque Alameda, en la calle Juan Bravo y en la Benito López Baeza debido a que durante la tarde y noche del viernes 26 de julio llovió al igual que porque la gente tira mucha basura en dicho afluente.

Ante dicha situación, el alcalde Alejandro Alanís Chávez dio instrucciones inmediatas a la coordinación de Protección Civil y a la Comisaria de Seguridad Pública Municipal de Valle de Santiago para que realice recorridos de supervisión en estas zonas y revisen afectaciones en domicilios particulares.

El nivel del agua subió en el Arroyo Camémbaro. / Fotos / Cortesía / Protección Civil

Por lo cual los elementos de ambas corporaciones realizaron recorridos por diferentes calles que se ubican cerca de ladonde se ubica el Arroyo y no encontraron problemas, por lo cual se pide a la población estar atenta a las redes sociales del gobierno municipal y que no tire basura en la calle, en los canales, en elni en otras zonas ya que se pueden registrar inundaciones que afecten a las personas y a sus viviendas.En cambio, el coordinador deinformó que en un tramo deldetectaron un tapón ocasionado por basura el cual ya retiraron y el nivel de agua ha bajado. Además, hace una semana realizaron una limpieza en ese lugar y la gente sigue tirando basura, por lo que se les pide de la manera más atenta que no tiren desperdicios en el lugar.Entre la basura que encontraron estese encuentran botellas de plástico tanto de agua, refresco, detergentes para lavar la ropa y los trastes, pelotas, bolsas de plástico, pedazos de plafones, ramas, palos y hasta bolsas llenas de basura a pesar de que a tres cuadras de donde se registraron los problemas con las lluvias se encuentran los contenedores de basura que se ubican afuera del panteón municipal.

Se registran problemas por la tromba que cayó en Valle de Santiago. / Fotos / Cortesía / Protección Civil

mencionó que lo anterior se debe a la tromba que sacudió en las partes altas del municipio lo cual se derivó en el aumento considerable de la bajada de agua por el arroyo Camémbaro ocasionando el aumento en el cien por ciento del mismo.Además por la bajada de restos de árboles, piedras, tierra y basura fueron las causas del desbordamiento del arroyoAl lugar acudió el personal devoluntarios para monitoreo de la zona. Por lo cual pidieron a la población de que no arroje basura en las riveras de los arroyos para evitar inundaciones porque las lluvias van a continuar.