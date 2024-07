Se llevará a cabo la rehabilitación de calles en comunidades y colonias del municipio de Salamanca

La Dirección de Obra Pública Municipal tiene proyectado para la próxima administración llevar a cabo la rehabilitación de varias calles en comunidades, Roberto Muñoz Robles, titular de esta dependencia indicó que para la la restauración de la avenida Faja de Oro estará llevándose a cabo una inversión de 300 millones de pesos, a la cual se necesita el apoyo de Gobierno del Estado.

“Faja de Oro, no se si recuerdan que cuando inició la administración había una carpeta con muchos baches por una carpeta mal hecha que se nos dejó y ahí lo más conveniente fue quitarla, y del otro lado también está igual y buscaremos la manera de quitarla y no pondremos carpeta; la ciudadanía nos pregunta mucho qué porqué ahí no, ahí no podremos carpeta porque se genera mucha agua y la idea es empezar a hacerlo con concreto, pero eso es un tema que vamos a gestionar con el estado, porque esto es una inversión de todo el boulevard Faja de Oro, el cual es una inversión de 300 millones de pesos y lo haremos completamente nuevo, pero el municipio no puede financiar estos 300 millones, entonces preferimos que las personas circulen en esta parte que está muy cacariza y vamos a buscar la manera de quitar esa parte que está ahí y por el tema de las lluvias haremos un bacheo muy leve pero la idea es en las próximas semanas quitar esa carpeta”, indicó Roberto Muñoz Robles, director de Obra Pública Municipal.

El titular de Obra a nivel municipal comentó que a su llegada a la administración municipal encontraron las calles de colonias y comunidades en mal estado, por lo que se dedicaron a realizar la mejora de algunas de ellas.

“Nosotros recibimos la ciudad un poco descuidada, rehabilitamos el bulevar Valle de Santiago en los cuatro carriles, rehabilitamos el bulevar Clouthier, la salida a Irapuato (Morelos), la salida en Celaya, nos enfocamos mucho en la mancha urbana, en la calle Obregón Norte, vamos hacer otra etapa para llegar antes de Juárez, todavía nos falta, la ciudad está mejores condiciones”, indicó.

Muñoz Robles manifestó que en caso de continuar en la siguiente administración municipal, se les dará seguimiento a los proyectos que se vienen en beneficio de la ciudadanía salmantina.

“Este sería el que nos quedaría pendiente como bulevar principal; lo que sigue en la próxima administración si es que nos ratifica el alcalde y seguimos con el tema de obra pública, me enfocaría en las comunidades, e incluso ya empezamos, vamos a reencarpetar el camino a Uruétaro, el camino de los Prieto, ahí necesitamos el apoyo del ejido, el camino de Doña Rosa a Oteros, de Mendoza, lo que es municipal nada mas, las comunidades también son parte de Salamanca y eso es lo que vamos a realizar”, comentó.

El titular detalló que en este mismo año se tiene un programa de calles en la zona sur oriente, en donde se encuentran las colonias La Reforma, Ampliación la Gloria, en donde se comenzarán a arreglar calles.