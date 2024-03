Alice Soto marca gol en triunfo del Pachuca ante Atlético San Luis

En medio de una racha favorable de partidos sumando de tres, la jovencita salmantina Alice Fernanda Soto Gallegos, marca su segundo gol del Torneo Clausura 2024 en triunfo de tres goles por uno ante Atlético San Luis.

El nuevo triunfo en calidad de visitante del equipo Pachuca de la Liga MX Femenil, se registró en jornada 13 gracias a las anotaciones de Mónica Ocampo al minuto 36, Alice Soto al minuto 39 y Verónica Corral al minuto 45. Por el equipo Atlético San Luis descontó Trudi Carter al minuto 46.

Un enfrentamiento donde la jugadora salmantina jugó 89 minutos, siendo relevada en la recta final del partido por Eliana Ramírez.

La jugadora salmantina marca su segundo gol del Torneo Clausura 2024 tras rechace de la defensiva que controla con el pecho sobre los linderos del área grande para después acomodarse el balón con la derecha y de vote pronto prender el balón de zurda al fondo de la portería.

De esta manera Alice Soto marca su gol número 16 desde que llegó con Pachuca, dos de ellos en liguilla ante equipos como América y Chivas.

Al torneo Clausura 2024 restan cuatros jornada por jugar y todo parece indicar que el equipo Pachuca avanzar a la liguilla.

Por lo pronto, el equipo Pachuca atraviesa por racha de cuatro partidos sumando de tres, además de encontrarse al acecho del liderato de la Liga MX Femenil.

La jovencita salmantina recientemente cumplió la mayoría de edad, se encuentra bajo la mira de equipos Top de la Liga MX, además en el mes de Junio tendrá visita de seguimiento al Club Ajax de Holanda.

Deportes Alice Soto celebra aniversario de vida, crece interés de Clubes en ella

Así también, en el mes Mayo podría tener participación con selección femenil Sub 20 dentro del Torneo Sud Ladies Cup Sub 20 con sede Francia, así como concentraciones de preparación para el Mundial Sub 20 a celebrarse en Colombia.

En la jornada 14 el equipo Pachuca visita a las Rojineras del Altas, en la jornada 15 recibe a las Chivas, en jornada 16 visita al campeón defensor América y en jornada 17 cierra en la bella airosa ante el líder Tigres.