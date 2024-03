Triunfan en regional de Intersecundarias, avanzan al estatal de juegos deportivos

En cuatro distintas diciplinas deportivas, integrantes de la Escuela Secundaria Técnica 48 Salamanca clasifican en futbol soccer varonil, basquetbol femenil, volibol varonil y ajedrez por equipos al estatal de los Juegos Deportivos de Intersecundarias a realizarse en San Luis de La Paz.

La fase regional de los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica de Intersecundarias organizados por la Secretaría de Educación (SEG) tuvieron como sede distintos escenarios del municipio de Salamanca, entre los cuales se encontró la Unidad Deportiva Sur, Deportiva Norte y la Escuela Particular Josefa Ortiz de Domínguez.

Basquetbolistas de la secundaria Técnica 48 de Salamanca clasifican al estatal de Juegos Deportivos de Intersecundarias / Fotos/Miguel Manjarrez

Un evento deportivo en el cual participaron las Secundarias Técnicas, Secundarias Generales, Secundarias Estatales y Secundarias Particulares de los municipios de la región conformada por Irapuato, Silao, Guanajuato, Purísima del Rincón y el anfitrión Salamanca.

De acuerdo a los resultados registrados en la disciplina del futbol soccer varonil: 1er lugar La Escuela Secundaria Técnica No. 48 de Salamanca, 2do. lugar Esc. Sec. Gral. No. 2 Alfonso Sierra Partida de Salamanca y 3er. lugar Esc. Sec. Tec. No 54 de Purísima del Rincón.

La final del futbol soccer varonil se disputó entre la Esc. Sec. Tec. No. 48 y la Esc. Sec. Gral. No. 2 Alfonso Sierra Partida.

Ambos equipos en tiempo reglamentario empataron a un gol y en penaltis avanza la Escuela Secundaria Técnica No. 48.

Dentro de la disciplina de basquetbol femenil en 1er lugar queda la Escuela Secundaria Técnica No. 48 de Salamanca, 2do. lugar Colegio Quanas de Guanajuato, capital. 3er. lugar Esc. Sec. Gral. No 5 de Irapuato.

La final de basquetbol femenil se disputó entre la Esc. Sec. Tec. No. 48 y Colegio Quanas, ganando las primeras en mención con marcador de 24-20.

De igual manera, la Secundaria Técnica No. 48 consigue el boleto a la etapa estatal dentro de la disciplina de volibol varonil tras quedar en primer lugar, segundo lugar Esc. Sec. Gral. Alfonso Sierra Partida y tercer lugar Esc. Sec. Oficial de Irapuato.

La final del volibol varonil se disputó entre la Esc. Sec. Tec. No. 48 y la Esc. Sec. Gral. No. 2 Alfonso Sierra Partida favoreciendo la pizarra dos sets a un a los primeros en mención con marcadores parciales de 25-20 (primer set), 20 - 25 (segundo set) y 18-16 (tercer set).

Y en ajedrez por equipos el primer lugar fue para la Esc. Secundaria Oficial de Irapuato, segundo lugar la Escuela Secundaria Técnica No. 48 de Salamanca y en tercer lugar la Esc. Sec. Particular Josefa Ortiz de Domínguez de Salamanca.

La puntuación final quedó 10 1/2 pts para la Esc. Sec. Oficial de Irapuato, 10 pts para la Esc. Sec. Tec. No. 48 y siete puntos para la Esc. Sec. Particular Josefa Ortiz de Domínguez.

