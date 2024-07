Tendrá Salamanca nuevo director de Seguridad Pública

Luego de casi un año sin director general de Seguridad Pública, el presidente municipal César Prieto dio a conocer que ya cuenta con un perfil que podría asumir el cargo de cara al cierre de su administración e inicio de su segunda etapa de gestión, aunque sin muchos detalles el edil dijo que esta persona fue recomendada a nivel federal y llegaría de Veracruz antes del mes de septiembre.

Con esta posible incorporación, el Gobierno Municipal cortaría la racha de casi 11 meses sin titular en el área de Seguridad Pública que ha permanecido acéfala desde que el anterior director, el ex coronel de la Fuerza Aérea Alejandro Flores Jiménez renunció al cargo el 30 de agosto del 2023, que luego declaró que su separación del cargo fue debido al recorte presupuesto de la dirección a su cargo, entre otras inconformidades relacionadas con la operatividad y la toma de decisiones.

“Ya tengo algunos perfiles, pero se los quiero ir dando poco a poco (…) todavía falta hacer algunos movimientos, pero estoy analizando todavía quiénes, pero ya los más importantes ya están (…) yo tengo por ahí un perfil que apenas me voy a entrevistar con él, me lo mandan directamente para poder entrevistarme y esperemos que no tengamos que esperar hasta octubre, sino que se pueda incorporar antes de tiempo ,él si sería el único que estaría antes de tiempo, actualmente está en Veracruz”, adelantó el edil.

Lo anterior lo dio a conocer, al ser cuestionado por los movimientos que realizará en lo que resta de esta administración y qué directores tendrán continuidad en sus puestos.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

En este aspecto, César Prieto reiteró que de aceptar este nuevo perfil, estaría integrándose antes de la transición de Gobierno a la dirección de Seguridad Pública, así mismo adelantó que los cambios continuarán en las diferentes direcciones y jefaturas de la administración municipal, en las que habrá también algunos enroques.