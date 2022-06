VICISITUDES

PARTIRÁN HACIA NUEVOS HORIZONTES

“NO CREAS QUE LA OPORTUNIDAD TOCARÁ DOS VECES A TU PUERTA”. Chamfort. ¡Vaya mensaje¡. Habrá que tomarlo en cuenta cuando hablamos de las oportunidades que nos da la vida. Es cierto, las oportunidades existen y se nos presentan en cada acción de nuestras vidas, pero no las sabemos aprovechar, las vemos pasar de largo, no pensando en que, si nosotros no las tomamos, otros las aprovecharán.

Para este mes de junio, muchos jóvenes preparatorianos estarán dejando sus estudios de nivel medio superior, para incorporarse a los de licenciatura o de plano meterse de lleno al mundo laboral, tratando de encontrarlo lo más pronto posible. El día tan esperado ha llegado, quizá deseado por muchos, y no tan deslumbrante para otros. \u0009Es el momento de partir a otros lugares, espacios educativos o laborales, pero distintos a los que ellos se sumergieron en estos tres años, bajo la guía de docentes comprometidos, que aportaron lo mejor que tenían para sus alumnos. Por muchas razones los jóvenes que egresan son una generación especial, porque son únicos como personas, pero que tienen mucho en común con los jóvenes de otras naciones, estados y ciudades del mundo, pues les ha tocado vivir un momento que movió las entrañas de nuestra naturaleza humana, al ser tocados por una pandemia que les trajo muchos sufrimientos y sacrificios, pero también que los llenó de infinidad de oportunidades que no todos han sabido dilucidar.

Hay un pensamiento anónimo que en lo particular creo que mueve a la toma de conciencia personal, sobre lo que sigue en sus vidas, pues ellos se enfrentarán a un mundo competitivo, difícil, que les estará exigiendo que siempre den lo mejor y que jamás se rindan para lograr sus objetivos, su proyecto de vida, para alcanzar sus metas, sus sueños. Éste dice: “Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad; un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad”. ¿De cuál de ellos podrán ser estos jóvenes que egresan? ¿Cómo se visualizarán ante las experiencias que la vida les está preparando?; sólo ellos lo saben.

Habrá mucho que decir de sus maestros, de sus amigos y compañeros, así como de todo el personal, que, de un modo u otro, formaron parte de sus vidas, y les hayan dejado alguna experiencia para ponerla en práctica, cuando las circunstancias lo ameriten. El crecer duele, y estos jóvenes, hombres y mujeres, lo han hecho, pero seguirán creciendo, para dar testimonio de que sí existen motivos suficientes para dar lo mejor a los demás, comenzando con sus familias, con el ejemplo que sus padres les han inculcado desde el día en que nacieron. El verlos partir causará tristezas, pero, paradójicamente, llenará de alegría a quienes los ven partiendo, porque emprenden su viaje hacia nuevos horizontes, hacia nuevas tierras y distintas latitudes. A nombre de todos los que participaron en su formación, sean de la institución que sean, les deseo una vida llena de éxitos y parabienes. Buen viaje. Hasta pronto. Dios los bendiga. Mtro. Armando.