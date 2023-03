El uso de los medicamentos caducados

Un amigo mío me compartió una información sobre la caducidad o fecha en que expiran los medicamentos, reflexión que hace un médico estadounidense de nombre Richard Altschuler, quien es egresado de la Universidad de Minnesota. Él se hace algunas preguntas que el propio ciudadano común puede hacer, tales como si un medicamento que expiró en una determinada fecha, ¿qué pasa si se toma un año después? ¿Se puede ingerir o se debe eliminar un medicamento vencido? ¿El consumir un medicamento caduco causa algún daño a la salud o no? ¿Un medicamento ya vencido pierde su efecto y no sirve para nada?

Este médico comenta que es un tema controversial, pues hay quienes llegan a decir que la fecha de vencimiento no significa nada para su uso. Hizo un experimento con una persona, familiar suyo, a la que le dolía fuertemente la espalda y le dio dos cápsulas ya vencidas de un analgésico y media hora después el dolor ya le había desaparecido. Menciona que en sus investigaciones se dio cuenta que la fecha en que éstos se hicieron, elaboraron o fabricaron era importante, no así el cuándo vencían los mismos. Se dio cuenta que las autoridades médicas de su país habían afirmado que era seguro usar los medicamentos después de su fecha de vencimiento, sin darle mucha importancia el que pudieran estar vencidas. También concluyó que el ingerirlas no hacían ningún daño y mucho menos podría provocar algún deceso. Otro resultado de la investigación nos dice que los medicamentos pueden perder su potencia con el tiempo, entre un 5 y hasta 50% y que después de 15 años de la fecha de vencimiento, la mayoría de los medicamentos conservan su potencia original. Otro científico llegó a afirmar que debería ser una obligación de los fabricantes de los medicamentos, el mencionar en sus presentaciones que el medicamento funciona, independientemente de la fecha de vencimiento que escojan. A este tema hay que tenerle mucho respeto.

Me di a la tarea de compartir con algunos médicos y enfermeras los datos de esta investigación y les hacía esta pregunta ¿Será? Algunas de sus respuestas se encuentran enseguida entrecomilladas.

“He tomado medicamentos, como los analgésicos, con fecha de caducidad vencida y sin problema. Coincido que lo más aceptable es que pierdan su efecto no que hagan daño. Obviamente, se debe hacer una revisión exhaustiva para la valoración del tipo de medicamentos”.

“La fórmula de los medicamentos sí tienen caducidad. En cuanto a la caducidad mucho de la fórmula se altera y sí puede tener resultados adversos”.

“Se han usado algunos medicamentos caducados y conservan su efecto farmacológico. Considero que son seguros, sin perder de vista que las fechas de caducidad son controversiales”.

“Es cierto, pero por regulación de la Cofepris deben tener una fecha de caducidad. Hay muy pocos medicamentos que sí tienen que respetarse las fechas de caducidad. Puede ser que pierdan muy poca efectividad”.

“Pueden perder efectividad en 7 a 10% y no, no hacen daño si se toman”.

Y nosotros, mis estimados lectores, que no sabemos qué hacer con los medicamentos caducados cuando aún pueden servir para remediar algunos males. Hay gente muy quisquillosa que no se toma nada que ya esté caducado. Debe ser por seguridad, prudencia o precaución.

Docente

