V I C I S I T U D E S

FUERZA QUE UNE A LOS HOMBRES

León Tolstoi mencionó alguna vez: “El error es la fuerza que une a los hombres; la verdad se le comunica a los hombres por medio de acciones verdaderas”. Comienzo con este pensamiento para dar gracias a quienes me hicieron la observación de que, en mi colaboración pasada, estaba muy pequeña, como si le hubiese pasado algo.

Me di a la tarea de revisar la publicación y efectivamente “estaba incompleta”. Hubo ALGÚN ERROR, y, tal vez, no me percaté de ello. Una disculpa de antemano. Transcribo el texto completo que publiqué la semana pasada, para ustedes, quienes me merecen todo mi respeto.

“Todos somos personas y eso es algo indiscutible, lo que está sujeto al debate es si somos personas humanas o inhumanas, porque ambas existen, y más en el mundo de hoy en día, aunque siempre las ha habido. “Eso que hizo es inhumano”, llegamos a escuchar decir o hasta lo pudimos haber dicho, por alguna acción de una persona que está fuera de toda racionalidad comprensible. Lo cierto es que debe existir una serie de acciones que permiten al ser existencial ubicarse en alguno de los dos conceptos. Me referiré a algunas ideas o palabras que pueden ubicar a lo que es UNA PERSONA HUMANA, desde una óptica personal que puede estar sujeta al acierto o al error, según la percepción que tengamos al respecto.

Una persona humana es libre y responsable en lo que piensa y en lo que hace, siempre en consideración con las demás personas que le rodean, y consigo mismo.

Una persona humana tiene derechos a los cuales defiende, pero sabe que todo derecho conlleva un deber, una obligación, porque no sólo está supeditado a lo que merece, sino también a lo que está debiendo hacer. Una persona humana respeta su individualidad como ser único e irrepetible, que se completa en sí mismo antes de poder darse a los demás, porque nadie da lo que no tiene.

Una persona humana confía en su parte intelectual que posee y que complementa a sí por igual, tratando de hacer partícipes a los otros de lo que su mente puede construir y generar. Una persona humana confía en el potencial que tiene, sabiendo a la vez que tiene debilidades que tendrá que superar para evitar errores, que pueden perjudicarle personalmente, o que pueden perjudicar a terceros.

De acuerdo con ese potencial que tiene, y que sabe que lo lleva consigo, conoce y está consciente que estará en un constante desarrollo social, que lo conducirá a un desarrollo integral, ya que admitirá que, como PERSONA HUMANA, está CRECIENDO FÍSICA, MENTAL Y ESPIRITUALMENTE. Por último, es importante considerar que como PERSONA HUMANA, sus acciones no sólo repercutirán en su género, sino que éstas se reflejarán en todo ser que tenga vida, haciendo esencial todos sus actos, sin olvidar que ESTÁ HECHO A LA IMAGEN DE DIOS”.

El Señor los bendiga. Mtro. Armando.