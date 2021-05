V I C I S I T U D E S

PERSONAS MARAVILLOSAS

Gracias a Ti Señor por la salud, por el sustento, por la paz y por el amor. Gracias por permitirnos ser MAESTROS, y tratar de poner en práctica todas tus enseñanzas. Gracias por tus bendiciones y compañía.

“Gracias por ser presencia en mi vida, y no sólo me abrió un mundo nuevo como profesionista y persona, al permitirme dar clases, sino que su presencia y acompañamiento en mi vida me ha enseñado mucho. Ha sido mi ejemplo a seguir, y ha sido quien ha corregido y formado en mi una persona de valores y actitudes que hoy aprecio mucho y que algunos dicen que tengo y es gracias a usted”.

“Todos somos medios que utiliza el Señor para llegar a donde jamás nos imaginamos llegar en la vida de nuestros semejantes, y en forma recíproca. Gracias por existir y por ser parte de mi caminar. Fue un gran acierto el que se haya decidido a ser parte del proyecto de Dios. Gracias por ser testimonio de vida”.

“Gracias por compartir tu vida conmigo, por ser y estar, por ser una extraordinaria educadora marista. Siga siendo testimonio de vida”.

“Todos los maestros lo han dicho: Tengan crecimiento espiritual, no sean enanos. Juan Bautista decía: Rompan con las cadenas de la esclavitud que los atan a la lujuria, la ira y la envidia, rompan con ello. Con eso quiso decir que tranquilizáramos nuestras emociones. Jesús también dijo: Vengo a este mundo no a acabar de quebrar la caña ya sentida ni a apagar la mecha a punto de pagarse. O sea que cada quien en su grado vaya comprendiendo lo que es el amor, lo que es la vida y el respeto de nuestros semejantes. Muchas felicidades queridos y respetados maestros”. Ernesto Arellano.

“Deseo que la vida le permita continuar tocando y transformando la realidad de tantas y tantos, que hasta ahora ha logrado”.

“Son muchos los años de enseñanza, y lo que falta. Que Dios le siga dando los momentos de darse a los demás”.

“Gracias mi querida Maestra por todo lo que me ha compartido con sus asesorías y enseñanzas. Dios le ha dado la misión de enseñar. Aprovéchela al máximo”.

“Gracias y felicidades por todas sus enseñanzas. Le agradezco todo su apoyo. Aprendí bastante y sigo aprendiendo de toda su sabiduría. Gracias por ser un excelente guía”.

“Un buen maestro nunca se olvida y sus enseñanzas duran toda la vida. Gracias por ayudar a formar un mejor país”.

“Has sido por muchos años un gran ejemplo a seguir para tus alumnos. Con gran cariño se le recuerda porque es de los maestros que dejan huella”.

“Felicidades a uno de los mejores maestros que he tenido la fortuna de conocer. Dios me ha bendecido por poner en mi camino a personas maravillosas”.

“Se perdió tal vez un ingeniero o administrador, pero se ganó contigo un excelente maestro y un gran amigo”.

El Papa Francisco dio este mensaje a los Maestros del mundo entero: “Forjen ideas luminosas para que, apropiándoselas, ORIENTEN A LOS JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS POR LOS CAMPOS DE LA VIDA”.

Bendiciones. Mtro. Armando.