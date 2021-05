Nuevo proceso electoral, mismas viejas ideas

Se viene una frase a mi mente al redactar este artículo, la cual dice: “aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo” –G. Santayana.





Esto es tan real en este país como en el resto del mundo. México se encuentra en un nuevo proceso electoral, y se nos presentan las mismas viejas ideas que no han funcionado en el pasado.





Nada nuevo bajo el sol, el ser humano recicla, recicla y vuelve a reciclar las mismas viejas ideas que nos han traído todos estos problemas actuales, y pretende volver a usarlas para resolver los problemas presentes, ¿te parece absurdo?, ¡claro que lo es!





Esta idea, que en este proceso electoral escuchamos mucho, es el socialismo, con todo su plan de asistencialismo social, con su retórica que vende mucho, de quitar a los que tienen para dar a los pobres.





En otras palabras, se nos dice que el gobierno es “tu papá”, el cual tiene una inteligencia casi divina para repartir tu dinero que trabajaste, por eso te despoja de este recurso, porque tú no tienes la capacidad para administrarlo adecuadamente, por no decirte que eres un tonto que no puedes administrar tu propio dinero.





¿Cómo ha funcionado esta idea en la historia?, de la misma manera que funciona en el presente, un rotundo fracaso, ya que no consiste en qué partido o candidato llegue al poder, sino en la esencia de esta idea socialista que implementan.





Tan solo en el año 2018 México tenía 5,010 programas de asistencia social, que nos costaron millones y millones de pesos a los mexicanos, pero la pobreza sigue creciendo, y Oaxaca siendo uno de los Estados donde 7 de cada 10 oaxaqueños estaban integrados a programas de asistencia social, era el segundo Estado más pobre de México, qué decir de las cifras 3 años después para éste año 2021, no quiero ni pensarlo.





Pero la situación es la misma, porque estamos reciclando las mismas viejas ideas, pues ponte a pensar, ¿qué pasaría si tú implementaras esta política socialista de asistencialismo en tu casa, con tus hijos, con tu cónyuge, o con quien vivas en casa, diciéndoles “no tienen que trabajar, no se esfuercen, yo me voy a hacer cargo de todo”?, te voy a decir que pasaría: Tus hijos, tu cónyuge, o con quién vivas, estarían acostados todo el día mientras tú trabajas, y los echarías a perder por el resto de sus vidas. Si eres de los que no quieres esto para tu casa, ¿por qué razón lo querrías para tu país?.





Lo que necesitamos preguntarnos como sociedad es ¿de dónde va a salir todo ese dinero para pagar todo ese paquete de “cosas gratis” o paquetes de “asistencia social” para la gente?, si de verdad los candidatos y partidos políticos que prometen tales cosas son tan honestos, generosos y caritativos, ¿van a poner ellos mismos todo ese dinero de su propio bolsillo año tras año?.





En México las cifras revelan que el grueso de los empleos no los generan las macroempresas, si no los pequeños y medianos emprendedores, si votas por un sistema socialista de asistencia social, terminaremos asfixiando a éstos pequeños y medianos emprendedores y por consiguiente eliminando los empleos y las oportunidades de desarrollo.





Hay que votar, de eso no hay duda, por que los puestos públicos no se quedan vacíos, alguien los tiene que ocupar, y no votar o decir que anulas tu voto, es una mentira, ya que en realidad estas votando por lo que decida la mayoría.





Necesitamos ejercer nuestro voto, pero no con la mentalidad de que el socialismo con su asistencialismo social nos va a resolver los problemas, sino con una mente crítica, con la responsabilidad personal de evaluar cuál de los candidatos nos puede dar la mejor oportunidad de podernos involucrar para sacar adelante a este país, para sacarlo de las viejas ideas socialistas que han destruido y vienen destruyendo a tantas naciones.





“De esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que él te va a dar como herencia, SIEMPRE Y CUANDO le obedezcas y pongas en práctica todos estos mandamientos que yo te he dado hoy.” (Deuteronomio 15:4-6 DHH)





Favor de enviar todo comentario a los siguientes sitios sociales, blog: metamorfosiscultural.wordpress.com; facebook, twitter, YouTube: Metamorfosis Cultural ó si deseas comentar más ampliamente puedes hacerlo al correo: metamorfosiscultural2016@gmail.com Gracias.

____________________________________________________

Artículo escrito por: Alejandra Pimentel Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Familia.