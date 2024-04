En su visita a la comunidad de la capilla, Yulma Rocha promete servicios de salud

En su visita a la comunidad de La Capilla, la aspirante a la gubernatura de Guanajuato por Movimiento Ciudadano, Yulma Rocha y la aspirante a la alcaldía de Salamanca Coral Valencia Bustos en donde tras un acercamiento con los habitantes se les prometió servicios de salud, además de que los habitantes externaron las carencias de la comunidad.

“El camino que esta a la salida de la comunidad, está todo oscuro, pongan luces, porque hay mucha inseguridad. También no hay medicinas, cuando me enfermo no me atienden bien y siempre termino comprando la medicina por fuera.” Comentó una habitante de la comunidad hacía las aspirantes.

Luego de que los habitantes además de externar estas carencias hacía las aspirantes, también señalaron los problemas que se tienen ante los deficientes servicios de salud que actualmente poseen, por lo que la aspirante a al gubernatura de Guanajuato indicó que las comunidades es en donde más se vive la pobreza y el rezago social.

“Como bien dicen, a veces no hay ni paracetamol, el derecho a la salud tiene que ser garantizado, por eso vamos a acercar los servicios de salud a la zona rural, porque es donde más rezago hay, que ustedes tengan la seguridad, que van a ser atendidos dignamente y que les van a surtir las recetas al 100%, eso sí es cambio. De la mano de Coral, vamos a ayudarlos con el alumbrado, nos coordinaremos porque el alumbrado público es vital para combatir la inseguridad, cuente con nosotras.”, manifestó Yulma Rocha.

Durante su estadía en la comunidad de la capilla, confiaron en que las dos aspirantes, son mujeres de trabajo, de vocación. “las conozco desde años, Yulma es una mujer con ganas de servir, no se van a arrepentir, traen buen proyecto político”.

Por último la aspirante de Movimiento Ciudadano, que con el proyecto naranja se tendrá un Guanajuato mejor para todos los habitantes y a través de su voto el próximo dos de junio se podrá hacer realidad y cambiar el municipio de Salamanca y del estado.

