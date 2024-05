Día del niño … ¡Día del niño migrante! Historias del Estado 33

El pequeño Nacho, originario de Guerrero, acude a clases de secundaria después de cubrir unhorario nocturno de trabajo en una planta de Carolina del Norte. Nacho es parte de los miles deniños migrantes que “sufren el sueño americano”, como lo dicen sus propios maestros de la escuelaque ven, con tristeza, cómo muchos de sus alumnos (sobre todo los migrantes) toman las clasescomo sonámbulos por trabajar de noche. Desde la perspectiva que se quiera ver, la migración demenores de edad es una problemática delicadísima que exige el mayor de los esfuerzosgubernamentales y legislativos. Recordemos que estamos en año electoral en Estados Unidos yMéxico y que la oportunidad de dar un golpe de timón es latente. ¿Será que la vida política les daráuna segunda oportunidad a Trump o a Biden para resarcir el daño que han provocado dos gestionessin un atisbo de solidaridad para estos niños migrantes? ¿Y qué pasará en nuestro país con quienresulte ganador de las elecciones? La exigencia es mucha y las respuestas parecen ser pocas.

Además de sufrir toda clase de peligros durante su camino rumbo a Estados Unidos, mucha de laniñez migrante trabaja en oficios muy duros y clandestinos. Según un artículo de The New York Timestitulado “Solos y explotados, niños migrantes desempeñan trabajos crueles en EE.UU.”, en muchosestados de la Unión Americana hay menores de edad que friegan platos hasta altas horas de lanoche, lavan sábanas en lujosos hoteles o reparten alimentos de cadenas famosas de comida. ElTimes asegura que, tan sólo en los últimos dos años, han entrado a Estados Unidos más de 250 milniños no acompañados, los cuales representan una potencial mano de obra barata. ¿A caso esto nolo sabe el gobierno de Biden? ¡Claro que sí! ¿Y qué podemos decir de Donald Trump? No olvidemosque en el 2018 el entonces presidente de los Estados Unidos promovió la política de “toleranciacero”, con la cual se procesaba a todo adulto indocumentado mientras que a casi 4 mil niños se lespuso bajo custodia antes de ser repatriados. Estos menores fueron confinados en bodegas y jaulasmetálicas, medidas que fueron calificadas a nivel mundial como crueles e inhumanas.

Si nos enfocamos en lo que sucede con los niños migrantes en ambas fronteras de México, lasituación es igual de complicada. Comencemos en el norte. La Unidad de Política Migratoria de laSecretaría de Gobernación estima que en el 2023 fueron repatriados de Estados Unidos 23 milmenores de edad, de los cuales el 62% eran no acompañados. Por otro lado, en nuestra frontera surla situación también es difícil. El Instituto Nacional de Migración reportó que en el 2023 más de 100mil menores de edad transitaron de manera irregular por nuestro territorio. ¿Y qué ha hecho México al respecto? Según el sentir de muchos migrantes centroamericanos “los mexicanos sellaronsu frontera, de la misma forma que hicieron con ellos sus vecinos del norte”.

Mientras la cantidad de niños migrantes aumenta año con año, Nacho se ha vuelto a quedardormido a media clase. Está muy cansado como para poner atención a las fórmulas matemáticas,pero, seguramente, sueña con un futuro brillante a lado de sus seres queridos, ya que sonríe aúnestando dormido. Cada niña, niño y adolescente migrante tiene rostro, corazón y también elderecho a ser feliz. Todos provenimos de familias migrantes, y todos podemos con el alma, la pasióny el compromiso lograr que la utopía de una migración legal, segura y ordenada se convierta enrealidad.

Dr. Juan Hernández

Analista de temas de migración

Facebook: @Juan Hernandez

Twitter: @JuanHernandezS

Instagram: dr.juanhernandez