Un minuto de silencio por los migrantes fallecidos en Florida; ¿hasta cuándo les daremos la dignidad que se merecen?

Las imágenes son dramáticas: un camión con 53 jornaleros agrícolas se accidentó en el condado deMarion, Florida, por la imprudencia de un conductor alcoholizado y el desenlace es (hasta elmomento): de ocho personas de origen mexicano muertas y siete hospitalizadas de gravedad. Alver estas imágenes me vino a la mente el camión que trasladaba a 67 migrantes indocumentados yque fue abandonado en una carretera de San Antonio, Texas, dejando como saldo 53 personasmuertas, de los cuales 27 eran mexicanos. Sé que son dos desgracias de contextos muy distintos,pero, a final de cuentas, son sucesos trágicos que cobraron la vida de migrantes mexicanos.

Valdríala pena guardar un minuto de silencio por nuestros paisanos fallecidos en estos, y otros tantosaccidentes que no se vuelven nota internacional pero que ocurren a diario. De igual forma, valdríala pena hacer un minuto de propuestas para mejorar la suerte de los migrantes, y qué mejor que serealice en el siguiente debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de México.Cuando me entero de este tipo de sucesos me surgen sentimientos encontrados.

Por una parte, eldolor de saber que personas que están lejos de su tierra, luchando por salir delante de manerahonesta, pierden la vida y el sueño americano se apaga para dar paso a la desgracia. Por el otrolado, punza en mi pecho la rabia al recordar las injusticias que normalmente sufren los migrantescuando sabemos que lo único que buscan es darles una mejor vida a sus seres queridos. ¿O esmentira que la narrativa de algunos radicales en EE.UU. sobre los latinos es totalmente injusta ehiriente?. Suelen decir que se trata de delincuentes, pandilleros, traficantes de drogas, flojos,dependientes de la asistencia social, un lastre para la economía nacional. ¡Pues nada más quementiras! “Los trabajadores agrícolas son una base fundamental para la seguridad alimentaria deAmérica del Norte y del mundo. Reconozco y agradezco sus aportaciones para la prosperidad denuestras naciones”, dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, al lamentar elfallecimiento de nuestros paisanos en el accidente de Florida. Porque, como lo dijo un paramédico estadounidense que ayudó en la atención de los accidentados.“Ellos están aquí porque es gente trabajadora y ayudan a poner alimentos en nuestras mesas”,comentó muy conmovido.

Por su parte, el mismo Ken Salazar resaltó lo que se debe mejorar enmateria de migración. “Trabajamos con nuestros socios en México para avanzar en vías demovilidad laboral, tales como las visas H-2, las cuales brindan certidumbre y el respeto al derecholaboral”. ¡Claro! Este tipo de migración es la que necesitamos: normalizada, ordenada y segura.Pero no debe ser únicamente con los trabajadores agrícolas, se debe generar una estrategia queincluya a la mayor parte de los sectores para que los migrantes que busquen una oportunidad yasea como jornaleros agrícolas, como profesionistas o como emprendedores, tengan las puertasabiertas para prosperar.

Como hemos visto, la migración (ya sea indocumentada o normalizada) es un viaje que no siempretiene un feliz retorno y las personas que año con año abandonan su hogar rebasan ya los 281millones de migrantes en todo el mundo. ¿Qué debemos hacer? Esta es una pregunta que acusa derecibido en la Casa Blanca y en Palacio Nacional. ¿Habrá respuesta o seguirá el silencio hastadespués del 2 de junio y el 8 de noviembre, cuando concluyan las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos? Ya lo veremos en el último debate entre las candidatas y el candidato ala presidencia de México el próximo 19 de mayo.

Mientras tanto, al menos Xóchitl ya considera alos migrantes en el compromiso que firmó en días pasados en Michoacán, en el que se comprometea una inclusión de todos los mexicanos, sin importar su lugar de residencia, para concretar la grannacional transnacional.

Juan HernándezAnalista de temas de migración