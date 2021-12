Alerta Agropecuaria

"Estamos de pie a pesar de la pandemia": el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, enumeró una serie de acciones en lo que va de su gobierno, entre las que destacan las relacionadas con el combate a la corrupción, obras emblemáticas y propuestas a futuro.

Luego de suspenderse, por la pandemia de COVID-19, que ocasionó una crisis mundial, su mensaje por el tercer año de gobierno, regresó al zócalo de la Cd. De México este 1 de diciembre para celebrar su aniversario de tres años desde que llegó al poder en el 2018.

En una plaza abarrotada, el Ejecutivo presentó un informe de las acciones que su administración ha realizado en sus primeros tres años de gobierno, en el que destacó que se han sentado las bases de su proyecto de transformación y se ha logrado cambiar la mentalidad de las personas.

"En tres años ha cambiado, como nunca la mentalidad del pueblo que eso es lo más importante de todo, la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, eso es lo más cercano a lo esencial, a lo mero principal, y eso es lo más cercano a lo irreversible, pueden darle marcha atrás a lo material pero no van a poder cambiar la conciencia que en este tiempo ha tomado el pueblo de México”, afirmó el presidente López Obrador ante alrededor de 260,000 personas.

¿Qué dijo AMLO en su discurso del informe de gobierno?

Por más de una hora, enumeró una serie de acciones de la actual administración y celebró que, pese a la pandemia, el país ha resistido las adversidades.

"Hoy cumplimos tres años de gobierno y estamos de pie; a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado (...). Hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México", dijo el mandatario.

Dentro de sus anuncios, señaló que a partir del próximo año será cuando el Ejército se haga cargo de la distribución de los medicamentos, para cumplir con su promesa de que no falten estos insumos, así también defendió su reforma eléctrica.

"Con la nueva reforma constitucional que enviamos al Congreso, la nueva iniciativa de ley, vamos a recuperar el equilibrio perdido con la política energética neoliberal que, contraria al interés público y de manera perversa, buscaba arruinar a la industria eléctrica nacional y dejar el mercado en manos de empresas privadas, principalmente extranjeras", dijo.

El presidente también auguró que habrá mejores condiciones en el corto plazo. "No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos, no nos endeudamos como sucedió en otros países; segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos", afirmó.

También aplaudió la labor de las Fuerzas Armadas y rechazó que se esté militarizando al país. "Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie; no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y, mucho menos, que se involucren en acciones represivas", dijo.

