Alerta Agropecuaria

Sequía en Guanajuato, el campo tiene sed





En Guanajuato el 42.8 % de su territorio se encuentra ya desde mediados del mes de marzo en la categoría de anormalmente seco, problema que se ha acrecentado durante los últimos días y afecta a más de 35 municipios en el estado, los municipios de la zona norte del estado de Guanajuato más afectados son Tierra Blanca, San José Iturbide, Dr. Mora, San Luis de la Paz, Victoria, Santa Catarina, San Felipe torres mochas, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, y Ocampo; en el bajío y sur del Estado como Acámbaro, Salvatierra, Cortázar, Silao, Irapuato, Celaya, y León; en donde ya se presenta un inusual decremento de los cuerpos de agua, no obstante de las lluvias aisladas de los últimos días.

Durante los meses de marzo, abril, mayo, y junio la falta de agua y la rápida evaporación del agua ante un clima que comienza a incrementar la temperatura es más rápido, durante los primeros meses del año, ya de manera consecutiva se presentan varios problemas en los municipios del norte de Guanajuato, en donde comienza escasear el agua y según la estadística este año no será la excepción, según lo señalado por la Comisión del Agua, (CONAGUA), , problema que se ha acrecentado durante los últimos días y afecta a 25 municipios en el estado.

En lo que corresponde al norte del estado de Guanajuato, los municipios que más afectados al momento son Tierra Blanca, Dr. Mora, San Luis de la Paz, Victoria, Tierra Blanca, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Felipe y Ocampo, tal como lo muestra el monitor de la sequía en México de la CONAGUA.

A pesar de esto el año no 2022 no presenta una sequía mayor al año anterior cuando el estado de Guanajuato se encontraba anormalmente seco presentando sequía moderada, sequía extrema y sequía severa, la temporada de lluvias del año pasado han propiciado que se tenga una reserva, sin embargo, esto no es garantía para varias zonas que podrán agravar su situación en los próximos meses.

En nuestro municipio de Irapuato, Gto. en la parte norte ya se encuentran afectados por la sequía las comunidades del Garbanzo, Tamaula, Santa Rosa de Tesmascatio, Encino del copal, Los comederos, estancia, el encino no obstante se prevé que en la comunidad del Garbanzo tendrá la primera zona estatal de recarga de mantos acuíferos, además se buscará preservar el área donde se convertirá en la primera zona estatal de recarga de mantos acuíferos; por lo que se implementará un proyecto para incrementar la captación de agua y recargar las aguas subterráneas. Además, buscan que la zona se preserve; para lo que cual se busca su preservación mediante la declaratoria de ser un área natural municipal protegida.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el acuífero Irapuato-Valle que abarca a Irapuato, tiene un déficit anual de 67 mil 099.310 metros cuadrados de agua. Lo que significa que se saca más agua de la permitida y la cual no se puede recuperar según la actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Irapuato-Valle-Guanajuato, realizada por el Gobierno Federal.

Hasta la próxima, estimado lector usted tiene la mejor opinión, CONÉCTATE con nosotros: catarino_mg@hotmail.com