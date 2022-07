Los retos del agua en la cuenca Lerma-Chapala… el campo de Guanajuato se queda sin agua… Alerta Agropecuaria









Es urgente que el Congreso de la Unión reglamente el Convenio Lerma-Chapala en donde más de 20 mil productores del campo del Distrito de riego 011 se puede quedar sin agua de riego rodada, si acaso tendrían cerca de 525 mts. cúbicos para el ciclo OI de la siembra del trigo y la cebada y esto solo alcanzará para uno o si acaso dos riegos de auxilio, la actual humedad residual que pueden dejar las aguas, si sigue lloviendo no serían suficientes para levantar una buena producción por lo que se recomienda sembrar otra leguminosa como alternativa y pudiera ser garbanzo y/o frijol, es por ello que se tiene que revisar y actualizar el convenio para que quede por ley el desvió del agua de Guanajuato a Chapala.

La cuenca Lerma-Chapala es una de las regiones hidrológicas más significativas para el desarrollo de la gestión del agua en México. Esto se debe, en parte, a los retos que implica manejar una cuenca en la que ya no existen volúmenes disponibles que distribuir, para 10 cual, tanto los actores gubernamentales como sociales empezaron a buscar desde hace ya varios años diversas alternativas con el fin de enfrentar la escasez y sobreexplotación de sus recursos hídricos. Consideramos que la parte que sobresale en todo este proceso es la que permite vislumbrar una posible vía para lograr un nuevo gobierno del agua en nuestro país. Esto ejemplificamos con la siguiente anécdota: en alguna de las numerosas reuniones llevadas a cabo en los últimos años entre representantes gubernamentales y usuarios del agua, escuchamos una interesante polémica. Un técnico planteaba que a pesar de haber menos de 1,000 ml de agua en promedio por habitante en la cuenca - que implica estrés hídrico- si se establecieran ciertos criterios de eficiencia en su uso y distribución, el agua alcanzarla para todas las necesidades. La respuesta no se hizo esperar por parte de otro de los asistente, quien cuestionó dicha apreciación, expresando que no se trataba únicamente de lograr eficientar los distintos usos del agua con grandes inversiones en infraestructura y/o realizando un proceso de reingeniería para reformar el arreglo institucional y convertir a su instancia de gestión de cuenca en un "tablero de mando’; sino lograr convergir la acción gubernamental con la acción social en un espacio apropiado de decisión, que permitiera implementar apropiadamente una distribución con criterios de equidad social, sustentabilidad ambiental y desarrollo económico; algo que nos parece bastante difícil de alcanzar en una región con fuertes asimetrías, pero que en el contexto actual de transformaciones políticas, económicas y sociales, es inevitable plantearse. Esta discusión destaca que a nuestro juicio es el "problema “ de la cuenca Lerma Chapala, no uno de carácter estrictamente tecnológico -que existe- y/o jurídico normativo para hacer cumplir la ley -del que adolece desde distintos puntos de vista el arreglo institucional mexicano, y no sólo el relativo al agua-, sino Alegar al encuentro entre las diversas acciones de los actores gubernamentales, en un contexto de creciente descentralización y complejidad en el diseño y desarrollo, se tiene que revisar y actualizar el convenio para que quede por ley el desvió del agua de Guanajuato a Chapala.

Aportes PARA SU ESTUDIO y DISCUSION de las políticas públicas (un arreglo institucional poli céntrico), y la acción colectiva de los diversos actores sociales, tomando en cuenta el contexto bajo el cual existen y las transformaciones en las que están inmersos en esta era de la globalización. 5610 así será posible encontrar la unidad de gestión integrada del agua apropiada socialmente, que permita frenar el deterioro de los recursos hídricos. La escasez no es entonces, un fenómeno que podamos achacar exclusivamente a la falta de Lluvias, y/o a que los metros cúbicos por habitante son muy pocos, sine es un proceso social mente construido, en el que por una parte aparecen las prácticas y percepciones de sus usuarios y los actores gubernamentales, que al momento de encontrarse a nivel de cuenca requieren de una mejor manera para ponerse de acuerdo respecto al manejo del recurso y las consecuencias de la necesaria redistribución del agua que aquí se requiere, y por el otro, la necesidad de transformar prácticas, modernizar infraestructuras, incluir al ambiente como un aspecto nodal para lograr hacer un mejor uso del recurso, aparejado de una mejor representación de los usuarios y los usos en la toma de decisiones a través de su incorporación en las mismas.

