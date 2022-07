ALERTA AGROPECUARIA | Casi todos los productos aumentaron

Pese a que algunos productos a inicio del año habían registrado un importante aumento, como la cebolla, el jitomate, la manzana y el limón, algunos habrían visto un descenso. Sin embargo, la papa, el huevo y el aguacate continúan al alza en la región del bajío: Irapuato, León, Celaya, Cortázar, Salamanca y Pénjamo.

La reducción más significativa, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios del INEGI, la habría visto el limón. Este arrancó el año con un precio promedio que rondaba los 45 pesos, aunque en algunos lugares se pudo encontrar hasta por encima de los 68 pesos en enero, febrero.

Para junio, su precio iba de los 18 a los 19 pesos por kilo. Esto es que, entre enero y junio, tuvo una reducción de arriba del 58%. Sin embargo, amas de casa advierten puede encontrarse hasta en 12 o lo más caro 28 pesos, según la calidad del producto o comercio.

“Buscándole si lo encuentras hasta en 12 pesos. Sí estaba caro, pero ya no. Aunque si vas a un Walmart o Aurrera, pues yo creo si te anda saliendo yo creo. Hasta en 28 pesos” expresó una ama de casa.

Productos de la canasta básica de Guanajuato como la cebolla y la manzana, aunque iniciaron el año con precios promedio de alrededor de 22 y 45 pesos respectivamente, para el mes de junio bajaron entre 4 y 5 pesos. Por ejemplo, la cebolla, quien empezó en promedio con 21.91 pesos por kilo paso a 16.34 en junio. Y la manzana de los 45 pesos en enero pasó a 40 el kilo.

Aunque nuevamente, dependiendo los establecimientos y la condición del producto pueden originar una variación del costo del mismo producto a los clientes.

Por otro lado, los productos de la canasta básica de Guanajuato que simplemente no bajan son el huevo y el aguacate. Si bien este último ya había presentado un aumento alarmante, en promedio de los 60 pesos el kilo a 97 para mayo, no se detiene. Ahora promedia los 100, encontrando su máximo registrado hasta los 123 pesos por kilo.

Misma situación para el huevo, el que también Correo había informado había iniciado el año en un precio que rondaba los 33 pesos y ahora va hasta los 40 en promedio por kilo. Va generando preocupación entre el sector panadero pues se dicen preocupados por el incremento que han visto en algunos otros estados.

Finalmente, productos como el jitomate y el frijol mantienen sus precios. Aunque respecto el último mes presentan algunas variaciones estas son mínimas en la de la canasta básica de Guanajuato.

Otro es el caso del pan empaquetado de una reconocida empresa, cuyos precios aumentaron de entre 2 y 12 pesos. Además, se está en espera de que se registre otro ajuste en los próximos meses.

Los aumentos en productos, no solo de la canasta básica, no dan tregua a las amas de casa. Ellas hacen el máximo esfuerzo para estirar el gasto y alcancen a cubrir las necesidades.

Tal es el caso del pan empaquetado, que incluye, también llamado pan de caja, para la elaboración de sándwiches, hot dog, hamburguesas y el pan dulce. Sus precios se dispararon de un día a otro.

“A estas alturas ya no nos sorprende, de repente el refresco, las papas y frituras. Ahora el pan de Bimbo. Unos subieron de dos pesos, pero otros hasta cinco. No sabemos a dónde vamos a parar con esto”, señaló Juanita Vargas, propietaria de una tienda de abarrotes; como dato relevante encontramos que la Inflación en México, por mes, sube 0.18%; en lo general bajó apenas un 0.03. El impacto se registró principalmente en el bollo súper de 12 piezas, de 66 pesos se incrementó a 78 pesos, mientras que unos panquesitos con chocolate de 24 se incrementó a 28 pesos. Así el resto de los productos, excepto el pan blanco que se mantuvo en los 42 pesos.

“Con estos precios tenemos que aumentar lo que vendemos porque no nos queda de otra. Aunque eso nos va a costar mucha clientela y no los culpo. La situación está difícil y los sueldos por los suelos, si yo vendo una hamburguesa en 50 pesos entonces tendré que aumentarle unos 10 pesos. Así a la gente ya no le va a alcanzar cuando son dos o tres de familia”, señaló el comerciante Juan Pérez.

De acuerdo a los comerciantes de las tienditas, los vendedores de estos productos les han mencionado que podría darse otro ajuste en los próximos meses; pero indudablemente estimado lector, usted tiene la mejor opinión, hasta la próxima CONÉCTATE con nosotros: catarino_mg@hotmail.com