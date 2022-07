Alerta Agropecuaria | Se espera para Guanajuato gran cantidad de lluvias para julio y agosto de 2022

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha dado a conocer que durante los próximos dos meses se espera una gran cantidad de lluvias.

El efecto de lluvias aisladas para este junio 2022, en Guanajuato parece alentadora, especialmente para los próximos dos meses julio y agosto; esto de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua. Pese a la intensa ola de calor que han experimentado los guanajuatenses desde hace semanas, y a la actual temporada de estiaje, la CONAGUA ha dado a conocer que durante los próximos dos meses se espera una gran cantidad de lluvias. "El pronóstico meteorológico para los próximos dos meses es alentador. Para este mes de julio tenemos ahí un pronóstico de alrededor de 125 milímetros de lluvia y para el mes de agosto traemos 123". De acuerdo con información de la dependencia, dichas cantidades corresponden al promedio que ha presentado la entidad desde 1981, por lo cual se espera que los milímetros que no se acumularon debido al estiaje, se recuperen. En investigación realizada por Alerta Agropecuaria, esto se debe a la temporada de huracanes que abarcará del mes de junio a noviembre y que traerá consigo un total de 41 ciclones en los océanos Pacífico y Atlántico. Cuenta Guanajuato con déficit de agentes de ministerio público; lo atribuyen a falta de presupuesto, no obstante, dado que se tiene previsto que esta temporada de lluvias comience en el mes de julio, autoridades se encuentran trabajando actualmente en medidas para ahorrar el agua en el estado; especialmente en los sectores agrícola, pecuario y el de consumo humano. Como ejemplo de ello, con respecto a este último han trabajado en la eficiencia no solo del consumo del agua, sino también en la extracción y la mejora de las redes de distribución de agua potable en todos los municipios. Amigos campesinos tengan confianza se esperan lluvias en las próximas semanas.

