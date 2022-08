ALERTA AGROPECUARIA | Preocupa que en Guanajuato crezca el número de migrantes al número de pobres como niñas y niños en actividades agropecuaria

…Preocupa el incremento de migrantes crezca paralelamente con el número de pobres y de niños jornaleros que realizan trabajos agrícolas en municipios del Estado de Guanajuato, en el caso particular de los menores se triplico en el último año el número de niños trabajadores en campos agrícolas guanajuatenses, por lo que los tres órdenes de gobierno, el ejecutivo del estado legisladores federales y locales , así como los gobiernos municipales deben poner el tema sobre su escritorio y la de Procuraduría de los derechos humanos en el estado de Guanajuato, y se exija que se revise el trabajo de las dependencias involucradas incluyendo el DIF estatal, pues considero que su labor ha sido asistencialista y ha permitido el crecimiento de este problema.

Y es que de acuerdo a la Sub Secretaria del Trabajo y Prevención Social (STPS), en el último semestre se presentaron 15 denuncias penales contra responsables de campos agrícolas guanajuatenses que contrataron a menores de edad para trabajar en cosechas de los municipios de León, San Francisco del Rincón, Romita, Silao y Guanajuato capital, mientras que el año anterior solo se habían presentado 5 querellas ante la autoridad federal.

Hasta el 2020 en el estado había 198 mil 528 casos de menores de entre 5 y 17 años que laboran en calles o empresas; Se trata de un fenómeno a nivel mundial, y en el caso de Guanajuato los sectores en donde se han detectado más casos de trabajo infantil son en el agropecuario, servicios y manufactura.

Hasta ahora, del 67 % de los casos son niños y de estos el 33 % son niñas.

La Legisladora Local Irma Leticia, por Irapuato de morena comentó que un niño debe de ir a la escuela no al trabajo, debemos dejarlos soñar, reír, jugar, aprender a desarrollar sus potencialidades de acuerdo a su madurez y edad. Pero no siempre es así. En Guanajuato como en muchos estados hay una gran cantidad de padres que no tienen trabajo o que reciben salarios muy bajos (sin capacidad de compra)-aunque nuestro estado ocupa el lugar # 16 de los estados con mejor ingreso, sigue sin alcanzar para la canasta básica y más aún para cubrir las necesidades de salud, vivienda y educación para sus hijos. Lo que convierte a estos niños, niñas y adolescentes en un grupo fuertemente vulnerables.

Cada vez más se incorporan al trabajo asalariado en los campos agrícolas las mujeres y los niños, lo que ha llevado a que la migración de jornaleros agrícolas se componga ahora también por familias enteras.

Así las familias de jornaleros se convierten en un sector que se ve afectado por la pobreza y exclusión social desde múltiples expresiones, convirtiéndose las niñas niños y adolescentes en los más afectados en su proyecto de vida.

El trabajo agrícola involucra directamente desde edades muy tempranas a los hombres, lo anterior debido a la creencia y cultura de que ellos se convertían en cabezas de familia y que deberían hacerse cargo del sostenimiento económico de las mismas, dijo la Diputada Irma Leticia y continua diciendo: “Sin embargo, está comprobado que mientas una persona se someta a explotación infantil a más temprana edad, esta termina por abandonar su desarrollo académico, pero también tiene menores oportunidades de mejorar sus condiciones de vida y de sus familias”. Comentó..

Derivado de lo anterior, el Estado y la Secretaria de Educación enfrentan un gran reto para garantizar el derecho a la educación a las niñas, niños y adolescentes jornaleros que llegan cada temporada al Estado a principios de mayo y se retiran a finales del mes de julio. Además comentó que este será de los primeros temas en los que subirá a tribuna al iniciar el periodo de sesiones, buscando que más dependencias como la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado se sume a resolver este conflicto; de igual forma tratare lo de la Ley de Periodistas entre otros temas legislativos importantes.

¡Hasta la próxima! Pero como siempre estimado lector usted tiene la mejor opinión. E-mail: catarino_mg@hotmail.com