Productores agrícolas de Irapuato y la región del Bajó, esperanzados en que sea un mejor temporal para los cultivos de la región

Productores agrícolas de Irapuato y la región del bajío, se encuentran esperanzados con el pronóstico de lluvias para las próximas semanas, debido a que con ello se mitigará un poco el problema de falta de agua en los cultivos, en nuestra investigación de Alerta Agropecuaria.

Entre los cuatro municipios (Irapuato, Salamanca, Penjamo, y Cortazar, se cuenta con una superficie extensa de hectáreas de temporal que son destinadas para distintos cultivos, entre ellos; avena forrajera, frijol, maíz grano, trigo suave, sorgo grano y posiblemente hasta chía.

Tecnificar campo resulta incosteable

El municipio con mayor cantidad de cultivos es Irapuato, Salamanca, León, Cortázar y Penjamo, Aun sin saber sobre las condiciones meteorológicas para este periodo de lluvias, los productores agrícolas optaron por sembrar algunos de sus cultivos, siendo estos fortalecidos e incrementados en las últimas semanas con las primeras y constantes lluvias, con la esperanza de que sea un buen año.

Los productores iniciaron a sembrar los últimos de mayo y principios de junio, con la esperanza que las lluvias generosas les den un buen temporal para sus cultivos principalmente de maíz, sorgo, frijol, y otros.

La producción agrícola de temporal en la comunidad Cañada de la Muerte está detenida y al parecer no sembrarán en ninguna de las parcelas toda vez que los campesinos avizoran un año con poca lluvia, por ello los productores han optado por no iniciar con los trabajos de siembra en más de 100 hectáreas de cultivo, ya que no pondrán en riesgo su capital pues lo más probable es que el 2021 sea un año igual de seco que el 2019 y 2020.

Labriegos no trabajarán las tierras por incertidumbre.

Efrén Rodríguez, labriego de la zona, refirió que los dos últimos años han perdido parte de su capital al invertir en la siembra, sin embargo, no lograron recuperar ni siquiera el dinero gastado y por ello en esta ocasión esperarán para saber si las condiciones climáticas son favorables para poder empezar a trabajar en la producción agrícola.

Las pérdidas por cada hectárea de cultivo de temporal serían de 60 mil pesos

No quieren arriesgarse a perder su capital.

“Las condiciones no nos dan para sembrar, todo está seco más que otros años, ya tiene tiempo que aquí no llueve nada, nosotros queremos tener algo de certidumbre para poder empezar a trabajar porque van dos años seguidos que perdimos dinero por tener la esperanza de sacar adelante la producción y aquí lo que pasa es que dependemos de la lluvia y no llega”.

Señaló que los agricultores de la comunidad están desprotegidos, pues al carecer de un seguro catastrófico que los respalde en caso de perder su producción debido a la sequía no tienen ninguna motivación para arriesgar su capital.

Dijo que el año pasado por cada hectárea de cultivo de temporal trabajada los productores obtuvieron pérdidas de hasta 60 mil pesos y por ello lo más probable este año no sembrarán nada, ya que avizoran que no habrá precipitaciones pluviales.