Con éxito se lanzó una plataforma digital para conectar a participantes interesados de todo el mundo; Alerta Agropecuaria y los organizadores aconsejan a los habitantes a que examinen propuestas ambientales en las elecciones políticas.

Cada 22 de abril se celebra, el pasado miércoles 22 fue el día Internacional de la Madre Tierra, y el próximo año la conmemoración cumplirá 50 años y los preparativos ya están en marcha, sus organizadores -la Earth Day Network (Red Día de la Tierra)-anunciaron que para la celebración de mita de siglo la acción climática será el tema dominante. “El cambio climático representa el mayor desafío para el futuro de la humanidad y los sistemas que hacen que nuestro mundo sea habitable”.

“2020 tiene que ser el año del cambio transformador que adopta la acción positiva en curso y la hace más grande y más audaz en todo el mundo, por el COVID-19 es una crisis mundial, en donde tendrá que salir lo mejor de nosotros”. Alerta Agropecuaria propone que “Juntos, podemos unirnos para construir un movimiento que sea inclusivo, ambicioso e imposible de ignorar”.

En 2019- 2020- y 2021 habrá más de 60 elecciones nacionales y miles de elecciones regionales, provinciales y municipales en todo el mundo.

Alerta Agropecuaria convoca a los ciudadanos, en especial a los jóvenes y votantes primerizos, a las mujeres y adultos mayores y gentes vulnerables del campo y la ciudad a examinar las plataformas ambientales, salud ambiental, derechos humanos, apoyo al campo y los más necesitados, así como a los pequeños y medianos comerciantes, obreros, macro y micro empresarios de sus candidatos y votar en el cuarto oscuro por candidatos con planes claros, ambiciosos y convincentes a votar por nuestro planeta.

Reitero nuestra invitación a la unidad y concordia de todos los ciudadanos, que más allá de colores o intereses personales, de grupos o de partidos, es importante convocar a la unidad de las Universidades, los tres poderes en su orden estatal y federal, los obreros, campesinos, taxistas, comerciantes, pedirle a los Ayuntamientos que se pongan las pilas y dejen de nadar de muertito, y se pongan a trabajar, hacer más con menos, bajo los principios: de no endeudamiento, no aumentar impuestos ni servicios públicos, bajarse los sueldos, eliminen todos los excesos, implementen su lucha permanente en el combate frontal de la pandemia COVID-19, a la corrupción y la impunidad. Me queda claro que en una democracia no hay ganadores ni perdedores, el único que gana es el pueblo. #QuedateEnCasa.

A través de redes sociales, el Coloso de Santa Úrsula recordó algunas de las acciones que implementó el año pasado para cuidar el planeta. El Estadio Azteca conmemora el Día de la Tierra, al recordar que “cuidar del medio ambiente es un trabajo y esfuerzo de todos”, además destacó las acciones que realizó durante 2019 se unió al Día de la Tierra, pues durante el año pasado, implementó diversas acciones para el cuidado del medio ambiente y así reducir el daño causado al planeta. En este #DíaDeLaTierra, debemos recordar que cuidar del medio ambiente es un trabajo y esfuerzo de todos. Acá un ejemplo de las acciones realizadas en 2019. #EstadioAzteca #ColosoDeLasEmociones #QuédateEnCasa #TuCasaTuCancha #EstadioAztecaTeAcompaña

El Día del Niño se celebra en México cada 30 de abril. Pero el Día Mundial del Niño se conmemora el 20 de noviembre. "Felicidades..!! A todos los niños y niñas de casa". El viernes 1º. De mayo "día del trabajo", felicidades a todos los obreros y trabajadores en su día de asueto y que disfruten su puente.