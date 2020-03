El Día Internacional del Agua se lleva a cabo el domingo 22 de Marzo de 2020. Es una fecha señalada en el calendario, que pretende llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la Gestión Sostenible de este recurso. Para celebrar este día la ONU invita a todos a realizar actividades que fomenten a la conservación y desarrollo de los recursos hídricos. Es una ocasión perfecta para aprender más sobre el agua y solventar los problemas relacionados.

El agua dulce es un bien escaso y necesario para el fundamento de la vida en el planeta. Es indispensable su protección y conservación, para mantener el equilibrio de los diversos ecosistemas. El 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, pero solo el 2% es potable.

Cada año ONU establece un tema para el Día del Agua. El tema para el año 2020 es «Cambio climático» (Climate Change).





Significado

En el Día Mundial del Agua tenemos la oportunidad de aprender sobre los problemas relacionados con su carencia. Durante esta jornada se fomenta la conciencia pública gracias a la difusión de documentales, la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones que explican la conservación de los recursos hídricos.





El agua es clave para el bienestar humano, la agricultura y sólo funciona como recurso renovable si está bien gestionada. Más de mil 700 millones de personas viven en cuencas fluviales sobre-explotadas y para 2025 dos tercios de la población mundial podría vivir en países con escasez de agua. Levantamos la voz de Alerta Agropecuaria porque “Uno de 4 pozos en nuestro País esta perforado en Guanajuato”, Por ello es preciso tomar medidas para revertir la sobre explotación de los mantos acuíferos y tomar medidas para cuidar el agua.





Consejos:

Además de las medidas gubernamentales nosotros, en el día a día, podemos reducir el consumo de agua con pequeños gestos como:

• Lavarse los dientes y afeitarse con el grifo cerrado.

• Ducharse en vez de bañarse y enjabonarse con el grifo cerrado.

• Arreglar los grifos que gotean.

• Usar lavavajillas y lavadoras con alta eficiencia energética.

• Llenar el lavavajillas y la lavadora completamente.

• Si lavas a mano enjabonar los platos en un cubo, con la llave cerrada.

• Usa un cubo de agua para lavar tu coche, no la manguera.

• Utiliza el agua de lavar las verduras para regar las plantas.

• No tirar innecesariamente de la cadena del inodoro.

• Utilizar inodoros con posibilidad de descarga parcial.

• En caso de no tener un inodoro moderno puedes meter botellas de agua (llenas) dentro de la cisterna y reducir el agua en cada descarga.

De esta forma no solo ahorrarás agua, energía y dinero, sino que también estarás contribuyendo al bienestar de la humanidad y a un desarrollo sostenible. El agua es un bien público y su beneficio debe ser distribuido equitativamente entre todos los habitantes. Todos somos responsables de cuidar el agua, los pueblos y gobiernos tienen que trabajar juntos para ayudar a preservar este preciado líquido. Su mejor aprovechamiento debe realizarse todos los días del año.

Origen

El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Después la ONU adoptó el “22 de Diciembre” como su día de celebración en todo el mundo. Cada año el Día Mundial del Agua gira en torno a un lema específico. Para el año 2020 este lema todavía no está definido.

CORONAVIRUS MEDIDAS PARA FASE 2

PREVENCIÓN Y CONTROL Suspensión temporal de eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas. Se evita la asistencia de adultos mayores de 65 años y grupos de personas con riesgo a centros de trabajo, espacios públicos y lugares concurridos. Estas personas tendrán permiso laboral con goce de sueldo y demás prestaciones. Suspensión temporal de las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas. Suspensión temporal de las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril de 2020.

Mantener sana distancia de 1.5 metros entre las personas. No saludar de beso ni abrazo. Lavado frecuente de manos y muñeca, de preferencia con agua y jabón, y una duración de al menos 30 segundos, o utilizar la desinfección de manos con gel a base de alcohol al 70 por ciento. Estornudo de etiqueta: cubrir la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo o utilizar un pañuelo que debe ser desechado, y posteriormente efectuar la limpieza de manos. También no tocarse nariz, boca y ojos. Acudir al médico en caso de presentar síntomas, principalmente si es adulto mayor, embarazada o tiene enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, obesidad, pulmonar o renal).

