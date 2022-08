Incendio en turbina de avión provoca aterrizaje de emergencia en Guadalajara

Una explosión en la turbina de un avión de la empresa Viva Aerobus provocó momentos de pánico entre los pasajeros, hasta que el aparato aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco.

La aeronave había despegado desde la misma terminal con rumbo a Los Ángeles, pero cuando aún volaba sobre la ciudad la turbina comenzó a incendiarse.

A través de redes sociales una mujer que se encontraba abordo del avión en el momento del incidente acusó que la tripulación manejó mal la situación, ya que no daba información a los pasajeros.

“¡La forma en que @VivaAerobus manejó esta situación es ASQUEROSA! ¡Ninguna comunicación de ninguno de los tripulantes de vuelo a las personas que pensaban que estábamos a punto de morir! NO VUELE ESTA AEROLÍNEA”, escribió Kimberly García en su cuenta de Twitter, acompañando el texto con un video donde se observa la turbina derecha ardiendo.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS — kimberly garcia (@kimbertothelee) August 24, 2022

La noticia trascendió más tarde debido a que ni el aeropuerto ni la aerolínea emitieron algún comunicado al respecto. Fueron los pasajeros del vuelo 518 de Viva Aerobús quienes realizaron los reportes en redes sociales.

"Acabo de ver a un avión en el cielo del que le salían chispas y de repente un fuerte estruendo como una explosión aquí en en Guadalajara, vi como se regresaba en dirección al aeropuerto, espero hayan podido llegar y estén todos a salvo", expresó @IldeSalher en su Twitter.

Acabo de ver a un avión en el cielo del que le salían chispas y de repente un fuerte estruendo como una explosión aquí en en Guadalajara, vi como se regresaba en dirección al aeropuerto, espero hayan podido llegar y estén todos a salvo. — Ilde Salher 118,349 - 171,487 words (@IldeSalher) August 24, 2022

Hace rato vi en el cielo un avión sacando fuego de la turbina alch pensé que era idea mía pero si fue real q loco 🫣 — Jesús13aez (@Jesus13aez) August 24, 2022

La página aviación World publicó: “El avión hizo varios circuitos cerca al aeropuerto y la excelente tripulación a bordo, aterrizó de vuelta en el mismo. Las causas no están confirmadas, esperamos informe de parte de las entidades oficiales”.

Quedó registrado que dio al menos cuatro vueltas en torno a la terminal antes de descender. La Secretaría de Seguridad confirmó la emergencia sin reportar personas heridas, solo algunas de ellas con crisis nerviosas.

Publicado originalmente en El Occidental