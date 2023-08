Siguen sin ser localizados Carlos y Araceli

Salamanca, Gto. por la desaparición de un hombre de 28 años de edad, el cual no regresó después de salir a cenar el pasado 4 de agosto.

Carlos Alberto García Lucero de 28 años

De acuerdo a los datos proporcionados, Carlos Alberto García Lucero de 28 años de edad, salió el pasado 4 de agosto para ir a dejar a sus hijas a casa de su ex-pareja, posteriormente acudió a cenar en el Blvd. Faja de Oro y no se supo más de él.

Carlos, manejaba una camioneta tipo tornado color blanca, la cual fue localizada sin embargo él continúa desaparecido, familiares acudieron a nuestro medio de comunicación para solicitar a la ciudadanía datos que lleven a su localización.

García Lucero tiene una estatura de 1.70mts, piel morena clara, como seña particular tiene una cicatriz en la ceja izquierda y cuenta con un tatuaje en la mano izquierda de una rosa de los vientos con un avión.

Continúan en búsqueda de Araceli.

Araceli Barreto Montes, quien el pasado 3 de agosto fue reportada como desaparecida

Familiares continúan con la búsqueda dé Araceli Barreto Montes, quien el pasado 3 de agosto fue reportada como desaparecida, Barreto Montes salió de su domicilio y no se volvió a saber de ella, familiares pusieron una denuncia por su no localización. Araceli cuenta con 30 años de edad, de cabello rizado, de 1.55mts de altura, vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera y tenis en color gris, no cuenta con una pieza dental.

De saber sobre su paradero de alguna de las dos personas desaparecidas o tener alguna información, puede realizar su reporte de manera anónima al 800 714 7777.