Dos hombres a disposición de las autoridades tras ser señalados como presuntos asaltantes

Dos hombres fueron puestos a disposición por parte de autoridades municipales cuando fueron señalados por cometer un asalto en una tienda de abarrotes en la comunidad de Valtierrilla, los presuntos responsables son originarios de Irapuato y se trasladaban en un vehículo cuando fueron detenidos por las autoridades.

De acuerdo a un boletín emitido por la dependencia de Seguridad Publica, se informó que ambos detenidos huyeron hacia la colonia Villas Salamanca 400 hasta donde le dieron alcance: “al Sistema de Emergencia 911 se recibió un reporte en el que se reportaba que dos sujetos armados cometieron un atraco en la tienda ubicada en la comunidad de Valtierrilla, motivo por el que elementos de seguridad se trasladaron al lugar para brindar el apoyo necesario, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda para dar con la ubicación de los presuntos asaltantes. Al ir circulando sobre la colonia Villa 400, visualizaron a dos sujetos, quienes cumplían con las características físicas proporcionadas, a bordo de un vehículo color blanco, de la marca KIA” se lee en el comunicado.

Los responsables se identificaron como Eduardo “N” y Julio “N” quienes son originarios de Irapuato, y fueron identificados por los propietarios de la tienda como los responsables de cometer el asalto hacia el negocio.

Ambos fueron detenidos y fueron llevados hasta el complejo de Seguridad C4 donde permanecieron hasta que los afectados presentaran su denuncia correspondiente, los señalados fueron puestos a disposición ante la autoridad competente.

Entre sus pertenencias se encontró dinero en efectivo, así como productos que fueron extraídos de la tienda, sobre la situación del vehículo no se proporcionó información si contaba o no con reporte de robo, no se encontró alguna arma al interior de la unidad.