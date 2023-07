Aseguran vehículos con reporte de robo

Un despliegue de elementos de diferentes corporaciones policiales en la colonia Barlovento originó que civiles armados realizaron detonaciones de arma de fuego en varios puntos de la zona, no se reportaron personas lesionadas.

Desde el mediodía, en calles de la colonia Villa Salamanca 400 y Barlovento se vieron elementos de SeDeNa,Ministeriales y Policías Municipales realizando un recorrido y operativo de revisión de unidades en las mencionadas colonias.

Posteriormente se dio información que una camioneta con reporte de robo fue asegurada en la colonia Barlovento, donde se localizaron armas de fuego, calcomanías de un grupo delictivo así como unas cartulinas con mensajes hacia otro grupo delictivo.

Derivado a esto, en la colonia Villas Salamanca 400, dos vehículos fueron reportados como sospechosos, ya que se encontraban tapando calles y se encontraban con las puertas abiertas, ambas unidades contaban con orificios de proyectiles de arma de fuego.

Cuando las autoridades se disponían a retirar las unidades de la zona, se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego en diferentes puntos de las colonias, lo que originó que se generará una incertidumbre entre los habitantes del lugar.

No se reportaron personas lesionadas o daños a viviendas, así mismo no hubo personas detenidas, no se encontraron casquillos percutidos, autoridades mantuvieron el operativo hasta que los vehículos fueron retirados de ambas colonias.

Sobre las unidades encontradas, se informó de manera extraoficial que fueron robadas en la colonia Villas Salamanca 400 por sujetos armados, los cuales al dejar las unidades tapando la calle huyeron en otro vehículo tomando la carretera panamericana a Celaya.

Hasta pasadas las 18 horas se siguieron emitiendo reportes sobre detonaciones en la colonia Barlovento, hasta el cierre de la emisión no se registró ninguna persona lesionada o enfrente entre autoridades y civiles armados.