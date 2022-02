EU mata a líder del Estado Islámico en operación militar

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, confirmó este jueves que el líder del Estad Islámico, Abu Ibrahim al Hashemi, fue asesinado durante una operación antiterrorista al noroeste de Siria.

“Gracias a la habilidad y valentía de nuestras Fuerzas Armadas logramos retirar del campo de batalla a Abu Ibrahim al Hashemi”, declaró al respecto Biden a través de un comunicado emitido desde la Casa Blanca.

De acuerdo con lo informado por el mandatario estadounidense el líder islámico padeció debido al estallido de una bomba.

“Al principio de la operación, el objetivo terrorista hizo estallar una bomba que lo mato así como a miembros de su familia, entre ellos mujeres y niños”, se informó.

Se abundó además que la operación militar en cuestión se desarrolló en la región de Idlib, provocando además 13 muertes, de acuerdo con el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH).

De acuerdo con agencias internacionales, los militares tenían como objetivo de ataque un edificio de dos plantas en la región de Idli, misma que quedó fuera del control del Gobierno sirio.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

https://t.co/lsYQHE9lR9 — President Biden (@POTUS) February 3, 2022

Desde 2011 la guerra de Siria ha provocado la muerte de alrededor de 500 mil personas, de acuerdo con el OSDH.