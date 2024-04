Visitan RIAMA dirigentes del Sindicato Frente Nacional Petrolero

El dirigente nacional del recién conformado Sindicato Frente Nacional Petrolero, Sergio Carlos Morales Quintana dio a conocer que estará recorriendo las 36 secciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en busca de adherir a trabajadores petroleros al organismo, en su vista a la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA), dio a conocer que se tuvo una respuesta positiva, de los trabajadores interesados en cambiar de representación sindical.

“El 21 de octubre del 2023 empezamos a crear el nuevo sindicato gracias a la reforma laboral, para que tenga más opciones los trabajadores sindicalizados de toda la República, de que tengan la posibilidad de que realmente sean bien representados, de todo lo que ha estado sucediendo dentro de todos los dirigentes empezando por el concepto nacional”, externó.

En entrevista Morales Quintana, señaló que no está peleado con los actuales sindicatos que representan los intereses laborales de los trabajadores petroleros en las 36 secciones, por el contrario indicó que se encuentra en la disposición de trabajar en unidad por el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Local Hermetismo en sector petrolero en torno a revisión salarial

“No estoy peleado con ellos, al contrario; yo pido la unidad a todos los grupos disidentes, a los dos sindicatos mexicanos para que hagamos unidad y realmente veamos por lo que más nos interesa, que es el patrimonio tanto de todos los mexicanos (el objetivo) es recorrer las 36 secciones para que se estén afiliando ya legalmente ante Petróleos Mexicanos ya tenemos un registro sindical a partir del 2 de enero de 2024, ya tenemos un poder notarial”.

En este sentido, el dirigente nacional del Sindicato Frente Nacional Petrolero explicó que la propuesta principal del organismo, es ver y velar por los intereses de los trabajadores, principalmente para atender la necesidad de medicamentos y atención médica especializada; “caminar de la mano con la empresa, que realmente haya una seguridad industrial, que tengamos la calidad humana y la capacitación para que todos los trabajadores sindicalizados y se tomen en cuenta también a los de confianza (…) otra de las situaciones es ver por el sector salud en todo el país, estamos escasos de medicinas; pero sí tenemos los recursos para tener buenos medicamentos hay muchas quejas de parte de compañeros jubilados, derechohabientes que no se les atiende, esto se tiene que ajustar desde arriba, desde la dirección de Pemex con los directores de los hospitales centrales, porque vemos que no hay una buena educación o una buena salud hacia el trabajador, por lo que no pueden estar bien capacitados o no pueden dar el 100% dentro de sus labores”, asentó.

En este contexto, informó que en este primer acercamiento con los trabajadores de RIAMA se tuvo una respuesta positiva al afiliar a algunos trabajadores, por lo que espera que en lo subsecuente la cifra aumente en Salamanca como en los demás centros de trabajo de Petróleos Mexicanos.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“De aquí de la de la sección 24 estamos hablando alrededor de 100, 120 que se están empezando a afiliar, pero yo estoy tomando en cuenta desde que éramos movimiento, teníamos alrededor de tres mil, cuatro mil trabajadores afiliados al movimiento Frente Nacional Petrolero, que el cual ahorita nos hemos conformado como sindicato", concluyó.