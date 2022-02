Ataque de AMLO contra Loret de Mola desata foro de discusión con más de 60 mil oyentes

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola desde su conferencia matutina, un espacio de discusión sobre el tema en Twitter Spaces titulado #TodosSomosLoret rebasó los 63 mil oyentes se extendió más allá de los últimos minutos de este viernes.

Personajes tanto de la vida pública como la farándula y los deportes en el país como Héctor Suárez Gomis, Marco Antonio Solís “El Buki”, Celia Lora, Mauricio Barcelata, Ari Boroboy, René Casados, Lupita Jones, Joaquín Cosío “El Cochiloco”, el exfutbolista Oribe Peralta, Anette Michel, Sergio Mayer, entre otros, participaron como oyentes.

El espacio fue convocado por la cuenta "Sociedad Civil México" dedicada a organizar estos conversatorios e inició casi 10 minutos antes de las 5 de la tarde del viernes 11 de febrero.

Es espacio superaba los 60 mil oyente cuando Carlos Loret de Mola tomó la palabra, y destacó que lo que más le gusta del foro "es que ya no se trata solo de mí, ni siquiera del periodismo, ni de la sociedad a tener derecho a la información, esto es una bitácora cuidadosa de la construcción de un dictador y de la sociedad para impedirlo".

Asimismo, el periodista advirtió que López Obrador es un aspirante autócrata y lo que se ha visto es una bitácora de abusos.

"Es una bitácora de abusos a jueces, a funcionarios que no se alinearon, a organismos autónomos, médicos, intelectuales, académicos, científicos, mujeres, clase media, víctimas de la violencia, papás de niños con cáncer, entre otros", dijo Loret.

Lamentó que se haya vuelto una bitácora de cómo México ha ido descomponiendo su calidad democrática, "que no era perfecta, que tenía muchos problemas, ya es un régimen híbrido. Creo que lo de hoy marca un hito en una sociedad que ha decidido hasta aquí".

https://t.co/0yVoBm2Oo8 — Sociedad Civil México 🇲🇽  (@SocCivilMx) February 11, 2022

Consideró que lo más sano que está sucediendo es que mientras un presidente busca rutas ilegales e ilegítimas, la respuesta de la sociedad ha sido buscar lo contrario, las avenidas legales y legítimas, democráticas, para defender distintos espacios de contrapesos ante un régimen cada vez más autoritario.

La defensa del periodista ha sumado a toda una comunidad tras la revelación pública de sus datos personales en una conferencia de prensa en vivo encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO dijo que presuntamente Carlos Loret de Mola ganó 35 millones de pesos en 2021, pagados por Televisa y otros medios, pero el periodista se defendió indicando que son datos inflados y falsos, pues desde 2019 él dejó de trabajar con la televisora de Chapultepec.

"El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador", dijo Loret.

pic.twitter.com/DxZxLfkd97 — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 12, 2022

Durante el debate Claudio X González, presiente de Mexicanos contra la Corrupción, anunció que la organización recurrirá a instancias internacionales para denunciar la exhibición de datos personales de Carlos Loret y los actos en contra de la libertad de expresión.

Descartó acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a que, según el empresario, hoy no tiene una postura independiente frente al gobierno del presidente López Obrador.

Han sido diferentes las voces que se han expresado: empresarios, académicos, periodistas y políticos, entre ellos el exrector de la UNAM, José Narro Robles, quien manifestó su solidaridad con el comunicador y expresó que es momento de actuar en unidad dado qué están en riesgo el régimen de libertades.

La activista María Elena Morera se dijo indignada, conmovida y emocionada por la reacción no solo de periodistas, integrantes de la sociedad civil y de la sociedad en su conjunto para acudir a este debate.

Apuntó que los embates del presidente en contra de los periodistas se enfatizan en un contexto de violencia en el país, cuando se acumulan 108 mil muertos durante su gobierno, así como más de 30 periodistas asesinados –seis de ellos en lo que va de 2022–, y los ataques contra activistas e integrantes de la sociedad civil no dan tregua.

Por otro lado, Antonio Atollini, uno de los promotores de López Obrados, reconoció que el Código Fiscal establece que revelar la información que manejó el presidente de la república es ilegal; sin embargo, buscó matizar, agregando que los datos no eran reales y no provenían del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Por esa exhibición, AMLO violó al menos dos leyes y artículos, entre ellos el artículo 32 de la Ley General de Protección de Datos Personales.

"El responsable de cuidar los datos personales deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para protegerlos contra [...] su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad".

RUTA DE LA LEY

Uno a uno, entre senadores, periodistas y defensores de los derechos humanos hicieron su intervención. En su turno, el periodista Raymundo Riva Palacio pidió que los periodistas afectados por algún agravio recorran la ley.

"En la medida en que más periodistas que hayan sido afectados, difamados, acudan a los tribunales va ser incontenible y terminará discutiéndose en la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Dijo que se necesita un criterio de la corte para ver si el presidente tiene ese derecho, de difamar a periodistas: "¿Se vale que el presidente pueda insultar, linchar, amenazar o violar la ley ? [...] creo que no tiene el derecho".

Advirtió, sin embargo, que la ruta es larga y frustrante, pero entre más personas se sumen a la lucha por el poder judicial, se acompañarán otras luchas.

El columnista añadió que en los últimos meses ha presentado distintos recursos para ampararse contra las declaraciones que lo perjudican, entre esas las de Elizabeth García Vilchis durante el "¿Quién es quién en las mentiras?" de cada miércoles. Con esto intenta asegurarse de que se establecen precedentes, pues su objetivo no es "ganar" sino un debate hacia lo que es correcto o no.

También detalló que ha tenido que dejar de usar el transporte público, caminar por la calle porque después de que ha sido señalado en la mañanera ha discutido con mucha gente, que afortunadamente ha sido gente civilizada.

"No importa quién, cuándo, cómo, a todos nos va a tocar aparecer en la mañanera. Si ya estamos muertos en ese sentido, lo que hay que hacer es pelear con los datos, con la información, con la verdad", dijo.

Las voces en el foro, que ha lanzado el hashtag #TodosSomosLoret, han expresado diferentes posturas no solo para condenar las declaraciones del presidente en contra de Loret de Mola, sino también para impulsar la organización frente a la violencia creciente contra los periodistas, lo que significa el ataque a la libertad de expresión y las investigaciones para develar los actos de corrupción del gobierno.

Con información de Nurit Martínez